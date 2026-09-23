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Kada kineski predsednik Si Đinping u sredu stigne u Vašington, očekuje ga neuobičajen doček predsednika Donalda Trampa, koji će ga lično sačekati na aerodromu umesto da čeka da kineski lider stigne u Belu kuću.

Trampova odluka da Sija dočeka u Združenoj bazi Endruz, nedaleko od Vašingtona, umesto u predsedničkoj rezidenciji pokazuje koliko je američki predsednik spreman da učini kako bi odao počast kineskom lideru tokom njegove prve državne posete SAD posle više od jedne decenije.

Prva dama Melanija Tramp rekla je da je njen suprug odlučio da lično dočeka Sija po dolasku u Vašington zato što njih dvojica "imaju odličan odnos".

 "Dolazi na naše tlo i moramo da ih dočekamo sa najvećim poštovanjem", rekla je o Siju i njegovoj supruzi Peng Lijuan tokom gostovanja u emisiji "Fox & Friends" na televiziji Fox News.

Tramp priprema poseban doček za kineskog lidera

Bela kuća nije objavila mnogo detalja o dočeku u sredu, ali se očekuje da Tramp učestvuje u ceremoniji dočeka Sija i njegove supruge u vojnoj bazi.

Ceremonija će označiti početak trodnevne posete koju će, čak i prema standardima Bele kuće, pratiti izuzetno raskošna državna ceremonija. Državna poseta, koja uključuje i formalnu državnu večeru u Beloj kući u četvrtak, trebalo bi da uzvrati na ceremonijalnu raskoš koja je obeležila Trampovu posetu Kini u maju.

Međutim, raskošni doček dolazi u trenutku visokih tenzija između dve geopolitičke sile zbog trgovine, veštačke inteligencije, Trampovog rata sa Iranom i kineskih planova prema Tajvanu.

Donald Tramp u poseti Kini, doček na aerodromu u Pekingu Foto: Mark Schiefelbein/AP

Pored pokušaja da posetu iskoristi za očuvanje "strateške stabilnosti" između dve zemlje, čini se da Tramp koristi gotovo sva raspoloživa diplomatska sredstva kako bi impresionirao Sija.

Tramp je u više navrata hvalio Sija kao "velikog lidera" i govorio o toplom odnosu sa čovekom kojeg je nazivao prijateljem. Sve to događa se u trenutku kada je američki predsednik prema kineskom lideru zauzeo blaži stav po brojnim spornim pitanjima.

(Kurir.rs/AP)

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