Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da je Rusija spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog, održivog i pravednog mira u Ukrajini, ali "neće obustavljati Specijalnu vojnu operaciju dok traju pregovori".

„Poučeni gorkim iskustvom, nećemo pauzirati Specijalnu vojnu operaciju tokom pregovora ni u kom formatu“, rekao je Lavrov, prenosi Tass.

„Iako je upravo to ono što Evropa želi, jedini cilj je da se dobije predah i obnovi iscrpljeni vojni arsenal kijevskog režima, koji je, iz očaja, pribegao otvoreno terorističkim metodama“, dodao je.

On je podsetio na izjavu američkog predsednika Donalda Trampa iz avgusta 2025. godine, posle sastanka u Enkoridžu, da je potrebno raditi na dugoročnom mirovnom sporazumu, a ne samo na prekidu vatre.

„Kako je Tramp rekao u avgustu 2025. godine, posle sastanka u Enkoridžu, svi su saglasni da ne treba težiti nekakvom sporazumu o prekidu vatre, već dugoročnom mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, koji će pouzdano okončati rat“, kazao je Lavrov.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je mogla da ostane u granicama iz 1991. godine, "da se Evropljani nisu bavili prevarama“.

Lavrov je kazao da evropske zemlje nisu uspele da potisnu „večiti instinkt da lažu“ i da su pokušavale da ostvare svoje ciljeve „kriminalnim metodama“.

On je istakao da je ponovno sahranjivanje Hitlerovih saučesnika u Kijevu postalo apoteoza nacifikacije Ukrajine i izrazio žaljenje što bivši saveznici Rusije u borbi protiv Hitlerovog nacizma zatvaraju oči pred "takvim ludorijama Volodimira Zelenskog".

„Apoteoza nacifikacije Ukrajine bilo je nedavno poklonenje Zelenskog pred posmrtnim ostacima Hitlerovih saradnika, koji su sa kraljevskim počastima prevezeni iz Evrope radi ponovnog sahranjivanja u Kijevu, a tužno je što naši bivši saveznici u borbi protiv Hitlerovog nacizma zatvaraju oči pred takvim ludorijama“, kazao je Lavrov.