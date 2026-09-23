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Volodimir Zelenski započeo je obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija citirajući objavu američkog predsednika Donalda Trampa na mreži Truth Social, u kojoj je naveo da je Rusija "izgubila kontrolu" nad svojom naftnom industrijom.

"Teško je zamisliti ponižavajući gubitak za zemlju koja ima stalno mesto u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i koja se toliko ponosi svojim izvozom nafte", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik zatim se složio sa Trampovom porukom da rat u Ukrajini, koji traje godinama, mora da bude okončan.

"Ne poznajem nijednog svetskog lidera koji bi rekao drugačije", poručio je Zelenski.

"Ne znam nikoga ko otvoreno podržava ovaj rat, osim jednog čoveka."

Zelenski je potom direktno optužio ruskog predsednika Vladimira Putina da nastavlja rat kako bi ostvario svoj cilj zauzimanja Donjecke oblasti.

"Dame i gospodo, već skoro pet godina ruski generali pokušavaju da ostvare Putinov suludi cilj da okupiraju našu istočnu zemlju, Donjecku oblast. Do avgusta ove godine ruska vojska izgubila je 248.964 vojnika na bojnom polju u Ukrajini", rekao je Zelenski na početku obraćanja Generalnoj skupštini UN.

Ukrajina nudi saveznicima tehnologiju dronova

Zelenski je poručio da iskustvo Ukrajine pokazuje da i države koje nemaju nuklearno oružje, velike vojne arsenale ili novac za finansiranje višegodišnjeg rata mogu da izgrade dovoljno snažnu odbranu da odvrate potencijalnog agresora.

"Većina vas nema nuklearno oružje. Nemate teško ofanzivno naoružanje. Možda nemate novca da finansirate godine rata, ali to ne znači da nemate šansu da ostanete bezbedni, da odvratite one koji bi mogli da vam prete i naterate ih da dvaput razmisle", rekao je Zelenski.

"Ukrajina je dokazala da čak i protiv mnogo većeg neprijatelja možete da se suprotstavite i preživite", dodao je.

Ukrajinski predsednik zatim je govorio o saradnji sa drugim državama u oblasti bespilotnih sistema. Naglasio je da nije reč samo o prodaji dronova, već o izgradnji integrisanih sistema odbrane od pretnji iz vazduha, sa mora i kopna.

"Ovo nije jednostavno prodaja dronova. Nipošto. To je saradnja sa drugim zemljama na izgradnji modernog, integrisanog odbrambenog sistema protiv pretnji dronovima u vazduhu, na moru i na kopnu", rekao je.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Prema njegovim rečima, dronovi Ukrajini omogućavaju i kontrolu granica, šuma, planinskih područja i puteva, kao i zaštitu kritične infrastrukture i saobraćaja u najtežim uslovima.

Zelenski je rekao da Ukrajina već sarađuje sa partnerima u Persijskom zalivu, na Južnom Kavkazu i širom Evrope.

"Danas sam potpisao sporazum o dronovima, ozbiljan sporazum o dronovima sa Finskom, i to je značajno. Takođe sam danas potpisao bezbednosni sporazum sa Australijom, a dronovi su takođe njegov deo. Pripremamo sporazume o dronovima sa Kanadom i drugim zemljama."

Govoreći o sposobnostima ukrajinskih bespilotnih sistema, Zelenski je istakao da Moskva na početku invazije nije očekivala da će Ukrajina razviti mogućnost udara hiljadama kilometara unutar Rusije.

"Kada je Rusija započela ovaj rat, nikada nije mogla da zamisli da će ukrajinski dronovi dugog dometa jednog dana stizati do njenih vojnih fabrika negde u Sibiru i na poluostrvu Jamal, hiljadama kilometara od naših granica."

"Nijedan ruski stručnjak nije očekivao da ćemo biti sposobni da potopimo ponos Rusije, krstarice koje je trebalo da dominiraju morem, ali nisu mogle da prežive naše pomorske dronove."

"Ako Rusija nastavi da udara na energetiku, učinićemo da i nju zaboli"

Zelenski je nastavio obraćanje upozorenjem da Ukrajinu očekuje veoma teška zima, ali je poručio da će Kijev odgovoriti ukoliko Moskva nastavi napade na energetsku infrastrukturu i sisteme grejanja.

"Ukrajinci razumeju da će ova zima biti veoma teška. Ali kao odgovor nećemo imati drugog izbora nego da učinimo da bude bolno i za Rusiju", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga su sada potrebni konkretni koraci ka deeskalaciji.

"Potrebni su nam iskrenost i snaga. Korak po korak zatvaramo praznine u oba slučaja", rekao je.

Zelenski je naveo da je upravo o tome razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trampom tokom njihovog jučerašnjeg sastanka.

Zelenski pozvao Sija da iskoristi uticaj na Rusiju

Ukrajinski predsednik zatim se osvrnuo na kineskog predsednika Si Đinpinga, za kojeg je rekao da ima mogućnost da utiče na Moskvu više nego mnogi drugi svetski lideri.

"Nažalost, nismo imali priliku da direktno razgovaramo sa liderom Kine, koji je danas u Americi, ali nije ovde. On je neko ko može da utiče na Rusiju više nego mnogi drugi", rekao je Zelenski.

"Voleli bismo da želi mir koliko ga želimo mi u Ukrajini."

Foto: Seth Wenig/AP

Zelenski je rekao da veruje da međunarodna zajednica ima dovoljno snage da doprinese okončanju rata.

"Svet ima moć da ovo ostvari. Sigurni smo da je svetu to potrebno. Ovde je reč o energetici, kritičnoj infrastrukturi, bezbednosti i životima mnogih ljudi u mnogim zemljama."

Upozorenje zbog veštačke inteligencije na ratištu

Zelenski je značajan deo govora posvetio ubrzanom razvoju tehnologije i veštačke inteligencije, upozoravajući da bi već sledeće godine AI mogao da počne da donosi odluke na bojnom polju.

"Moramo to da usporimo pre nego što stignemo do sledeće faze, jer već sledeće godine postoji realna mogućnost da veštačka inteligencija, a ne samo ljudi, počne da odlučuje šta se događa na bojnom polju", rekao je.

"I potreban nam je mir pre nego što dođemo do te tačke."

Zelenski je Putina potom nazvao "nultim pacijentom", odnosno čovekom od kojeg je, prema njegovim rečima, počeo rat koji je prerastao u najveći sukob u Evropi od Drugog svetskog rata.

"Što mu je duže omogućeno da vodi rat, to će više zla ostaviti iza sebe u ovom svetu", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik upozorio je da se svet dramatično promenio od početka ruske invazije 2022. godine i da bi dalji razvoj AI mogao dodatno da promeni prirodu ratovanja.

"Danas ništa na svetu ne funkcioniše na isti način kao 2022. godine. Osim hrabrosti. Sve se promenilo. A ko zna da li će čak i hrabrost u budućnosti funkcionisati na isti način."

Prema njegovim rečima, neki od najvećih zagovornika razvoja veštačke inteligencije upozoravaju da će ključni trenutak nastupiti kada AI iz digitalnog sveta počne neposredno da oblikuje fizički svet.

"Kada se to dogodi, bolje bi nam bilo da budemo u miru. Svakako moramo da okončamo ratove koji već postoje."

"Rusija koristi građane 47 zemalja u ovom ratu"

U završnom delu obraćanja Zelenski se osvrnuo na upozorenja evropskih država da bi Rusija mogla da proširi svoje aktivnosti dublje u Evropu, uključujući teritoriju NATO-a.

"Već nedeljama Evropljani upozoravaju da bi Rusija mogla da ode dalje u Evropu, čak i na teritoriju NATO-a. Lideri imaju obaveštajne podatke koji pokazuju ruske namere", rekao je.

Zatim se direktno obratio liderima država čiji se građani, prema ukrajinskim podacima, bore na ruskoj strani.

"Znamo da Rusija koristi građane 47 zemalja u svom ratu", rekao je Zelenski, navodeći među njima Ganu, Nepal, Tadžikistan, Indiju, Jemen, Gvineju, Zimbabve, Kubu, Belorusiju, Sudan i Južnu Afriku.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je zarobljavala strane državljane koji se bore za Rusiju, dok se na snimcima sa ratišta mogu videti i državljani drugih zemalja koji su poginuli.

"Ljudi iz vaših zemalja, iz 47 država, završili su u Rusiji kroz obmane i prevare", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik potom se direktno obratio njihovim liderima:

"Vi znate šta Rusija radi sa vašim ljudima. Zato se pobrinite za njih. Ne dozvolite Putinu da ih uvuče u ovaj rat."

Zelenski je pozvao države da ne dozvole Moskvi da prikrije način na koji koristi njihove građane u ratu.

"Ne dozvolite Rusiji da sakrije svoje neuspehe, prikrije svoju sramotu, svoje metode i živote vaših ljudi."

Na kraju obraćanja Zelenski je pozvao članice Ujedinjenih nacija da stanu uz Ukrajinu.

Zelenski pred svetskim liderima

Ukrajinski predsednik ranije je najavio da u Njujork donosi "konkretne bezbednosne predloge i mere deeskalacije koje bi mogle da približe kraj rata".

Uoči sastanka sa Trampom, Zelenski je poručio da ukrajinska energetika, kritična infrastruktura i izvoz hrane moraju da prestanu da budu mete ruskih napada, navodeći da bi Kijev u tom slučaju preduzeo odgovarajuće korake ka deeskalaciji.

Njegovo obraćanje Generalnoj skupštini dolazi u trenutku kada Vašington ponovo pokušava da pokrene diplomatski proces između Moskve i Kijeva.

Tramp je tokom susreta sa Zelenskim izjavio da je ruski predsednik Vladimir Putin spreman za sastanak i da, prema njegovom mišljenju, i Putin i Zelenski žele okončanje rata.