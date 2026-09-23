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Rezervista izraelske vojske Neria Lajter, sin izraelskog ambasadora u Vašingtonu Jehijela Lajtera, teško je povređen danas u napadu automobilom na kontrolnom punktu Makabim, zapadno od Ramale na okupiranoj Zapadnoj obali, objavili su izraelski mediji, dok je napadač ubijen na licu mesta.

Lajter je prebačen u bolnicu u Jerusalimu u teškom stanju, a izraelski Kanal 14 navodi da je bio bez svesti nakon što ga je udario automobil.

"Neriji je potrebno čudo. Verujem u snagu molitve i verujem da se, kada se narod Izraela ujedini, događaju čuda", naveo je izraelski ambasador u Vašingtonu Jehijel Lajter u objavi na društvenim mrežama dodajući da se lekari "bore za život Nerije".

Foto: EPA / Atef Safadi

Dodao je da je njegov sin od 7. oktobra 2023. godine služio stotine dana kao rezervista na više frontova.

Izraelska policija saopštila je da je napadač automobilom krenuo prema policijskom vozilu na kontrolnom punktu na putu 443 i udario pripadnika snaga bezbednosti koji se nalazio u vozilu.

Izraelska vojska navela je da su njeni pripadnici na licu mesta ubili napadača, identifikovanog kao 29-godišnji Mahmud Muhamed Sulejman iz obližnjeg sela.

Neria Lajter je sin izraelskog ambasadora u Vašingtonu, koji je na tu funkciju stupio u januaru 2025. godine.

Njegov stariji sin Moše Jedidja Lajter, major izraelske vojske, poginuo je u borbama u Pojasu Gaze u novembru 2023. godine.