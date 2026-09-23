Slušaj vest

Jeziv prizor u reci Olt doveo je istražitelje do sumnje da je reč o još jednom slučaju femicida u Rumuniji, kada je pronađeno telo 28-godišnje Valentine u koferu, na kojem su uočeni brojni tragovi teškog nasilja. Za njeno ubistvo sumnjiči se njen partner Vlad, koji je trenutno nedostupan policiji.

Kofer u reci sa telom nesrećne žene primetio je ribolovac koji je odmah obavestio nadležne. Kada je otvoren, u njemu je pronađeno telo potpuno nage Valentine. Bila je smeštena u vodootporni kofer dimenzija 80 puta 50 centimetara, a na telu su bile vidljive brojne modrice i podlivi.

Obdukcija je pokazala da je mlada žena imala dve povrede glave, od kojih je jedna, prema dosadašnjim nalazima, bila smrtonosna. Imala je i pet polomljenih rebara, što ukazuje na to da je pre smrti pretrpela teško fizičko nasilje.

1/4 Vidi galeriju Telo Valentine pronađeno u koferu u Rumuniji Foto: Facebook

Glavni osumnjičeni otkriven

Glavni osumnjičeni je njen partner Vlad, frizer iz Tomšanija koji je radio u Horezu.

Prema dosadašnjim informacijama, između Valentine i Vlada često je dolazilo do svađa i nasilnih sukoba, navodno zbog njegove izražene ljubomore.

Njih dvoje su se ponovo posvađali u noći između nedelje i ponedeljka. Valentinin otac pokušavao je da dobije tokom ponedeljka, ali bez uspeha. Kasnije je pozvao Vlada, koji mu je rekao da se nalazi u salonu i da ne može da razgovara.

Otac je potom pokušao ponovo da stupi u kontakt sa ćerkom, ali je muškarac tvrdio da ona nema signal na telefonu.

- Razgovarao sam s njim u ponedeljak tokom dana i pozvao sam ga, a on mi se javio. Rekao je da Valentina nema signal, da neki ljudi rade na nekim stubovima. Rekao sam mu da želim da razgovaram sa svojom ćerkom, a on je rekao da će mi je dati na telefon kada se vrati s posla. Verovatno ju je tada već ubio. Pozvao sam ga u 21 sat i rekao mi je da ima još deset minuta do kuće i da će mi je dati na telefon. Od tada mi se više nije javljao - rekao je otac, pa dodao:

Foto: Facebook

- Pomislio sam da se nešto dogodilo i krenuo sam ka Valči. U Tomšaniju sam saznao da njegova majka od juče ništa ne zna o njemu. Ni o devojci. Taj monstrum je nešto uradio mojoj ćerki. Kako ne znate gde su? Nije kod kuće? Pozvao sam 112 i rekao da moja ćerka nije dostupna, da je bila kod tog čoveka i da neće da se jave na telefon, a više nije aktivna ni na telefonu, niti bilo gde drugde. Ne znam gde ju je ubio.

Telo pronađeno u koferu

Ubrzo nakon što je prijavljen njen nestanak, usledilo je otkriće koje je potreslo javnost. Telo Valentine pronađeno je u reci Olt, sakriveno u koferu.

Slučaj je otvorio i šire pitanje nasilja nad ženama u Rumuniji. Prema podacima navedenim u tekstu, tokom 2025. godine u toj zemlji zabeležena su 52 slučaja femicida, odnosno gotovo jedan nedeljno.

Istovremeno, veliki problem predstavlja i zaštita žrtava nasilja. Policija Rumunije je tokom 2025. godine izdala više od 12.000 privremenih zaštitnih naloga u slučajevima porodičnog nasilja, ali ih počinioci nisu poštovali u oko 5.000 slučajeva.