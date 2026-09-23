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Na sednici vlader Ruske Federacije, predsednik Vladimir Putin je zahvalio Rusima na aktivnom učešću na izborima za Državnu dumu.

„Rekordan broj ljudi koji su došli na biračka mesta i glasali pokazuje da narod podržava naše napore da ojačamo zemlju“, rekao je

Sada, prema njegovim rečima, rukovodstvo se suočava sa zadatkom da opravda poverenje građana.«

„Dobro je poznato da su pokušali da nam se mešaju i da poremete ove izbore, što dokazuju stalni pokušaji neprijatelja da probije protivvazdušnu odbranu Moskve i drugih regiona. Ali redovi na biračkim mestima ukazuju na to da je nemoguće zastrašiti Rusiju“, naglasio je predsednik.

1/21 Vidi galeriju Rusija izbori glasanje izbori u Rusiji Foto: Dmitri Lovetsky/AP, Alexander Zemlianichenko/AP

Dodao je da su tokom Jedinstvenog dana glasanja 2026. godine ljudi glasali za vojnike na frontu: oni su pokazali svoju veru u vojsku, svoju hrabrost, herojstvo, odanost domovini, a takođe i u pobedu.

„Ne sumnjam da će svi ciljevi koje smo sebi postavili u okviru Specijalne vojne operacije biti ostvareni“, zaključio je Putin.

Izbori za Državnu dumu i druge povezane izborne kampanje održane su od 18. do 20. septembra. Izlaznost birača je premašila 59 procenata.