PUTIN SE ZAHVALIO RUSIMA: Narod podržava naše napore da ojačamo zemlju, nemoguće je zastrašiti Rusiju
- Predsednik je rekao da je nemoguće zastrašiti Rusiju, uprkos pokušajima da se poremete izbori i napadima na protivvazdušnu odbranu.
- Prema preliminarnim rezultatima, Jedinstvena Rusija osvaja 355 mesta, a konačni rezultati biće objavljeni 25. septembra.
Na sednici vlader Ruske Federacije, predsednik Vladimir Putin je zahvalio Rusima na aktivnom učešću na izborima za Državnu dumu.
„Rekordan broj ljudi koji su došli na biračka mesta i glasali pokazuje da narod podržava naše napore da ojačamo zemlju“, rekao je
Sada, prema njegovim rečima, rukovodstvo se suočava sa zadatkom da opravda poverenje građana.«
„Dobro je poznato da su pokušali da nam se mešaju i da poremete ove izbore, što dokazuju stalni pokušaji neprijatelja da probije protivvazdušnu odbranu Moskve i drugih regiona. Ali redovi na biračkim mestima ukazuju na to da je nemoguće zastrašiti Rusiju“, naglasio je predsednik.
Dodao je da su tokom Jedinstvenog dana glasanja 2026. godine ljudi glasali za vojnike na frontu: oni su pokazali svoju veru u vojsku, svoju hrabrost, herojstvo, odanost domovini, a takođe i u pobedu.
„Ne sumnjam da će svi ciljevi koje smo sebi postavili u okviru Specijalne vojne operacije biti ostvareni“, zaključio je Putin.
Izbori za Državnu dumu i druge povezane izborne kampanje održane su od 18. do 20. septembra. Izlaznost birača je premašila 59 procenata.
Prema preliminarnim rezultatima, Jedinstvena Rusija je obezbedila rekordan broj mesta u svojoj istoriji — 355. Komunistička partija Ruske Federacije (KPRF) će zauzeti 40 mesta, Liberalno-demokratska partija Rusije (LDPR) 25, Novi ljudi 20, Pravedna Rusija 4 i Rodina 1. Konačni rezultati glasanja biće objavljeni 25. septembra.
Kurir.rs/RIA Novosti