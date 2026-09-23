Slušaj vest

Na sednici vlader Ruske Federacije, predsednik Vladimir Putin je zahvalio Rusima na aktivnom učešću na izborima za Državnu dumu.

„Rekordan broj ljudi koji su došli na biračka mesta i glasali pokazuje da narod podržava naše napore da ojačamo zemlju“, rekao je

Sada, prema njegovim rečima, rukovodstvo se suočava sa zadatkom da opravda poverenje građana.«

„Dobro je poznato da su pokušali da nam se mešaju i da poremete ove izbore, što dokazuju stalni pokušaji neprijatelja da probije protivvazdušnu odbranu Moskve i drugih regiona. Ali redovi na biračkim mestima ukazuju na to da je nemoguće zastrašiti Rusiju“, naglasio je predsednik.

Rusija izbori glasanje izbori u Rusiji Foto: Dmitri Lovetsky/AP, Alexander Zemlianichenko/AP

Dodao je da su tokom Jedinstvenog dana glasanja 2026. godine ljudi glasali za vojnike na frontu: oni su pokazali svoju veru u vojsku, svoju hrabrost, herojstvo, odanost domovini, a takođe i u pobedu.

Ne sumnjam da će svi ciljevi koje smo sebi postavili u okviru Specijalne vojne operacije biti ostvareni“, zaključio je Putin.

Izbori za Državnu dumu i druge povezane izborne kampanje održane su od 18. do 20. septembra. Izlaznost birača je premašila 59 procenata.

Prema preliminarnim rezultatima, Jedinstvena Rusija je obezbedila rekordan broj mesta u svojoj istoriji — 355. Komunistička partija Ruske Federacije (KPRF) će zauzeti 40 mesta, Liberalno-demokratska partija Rusije (LDPR) 25, Novi ljudi 20, Pravedna Rusija 4 i Rodina 1. Konačni rezultati glasanja biće objavljeni 25. septembra.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaPRVI REZULTATI IZBORA U RUSIJI! Izlaznost na birališta nikad veća, a evo koliko je glasova osvojila Putinova stranka
Rusija EPA Vyacheslav Prokofyev Sputnik .jpg
PlanetaDRUGI DAN IZBORA U RUSIJI: Izlaznost premašila 44 odsto, građani biraju 20.700 poslanika (FOTO)
Izbori Rusija (7).jpg
PlanetaRUSIJA GLASA: Izlaznost na izborima za Državnu dumu prvog dana premašila 29 odsto (FOTO)
Rusija03 AP .jpg
PlanetaPUTIN GLASAO ONLAJN NA RUSKIM IZBORIMA: Šef države birao iz kabineta u Kremlju, popunio listić na računaru (FOTO)
Rusija01 EPA Vyacheslav Prokofyev Sputnik .jpg
PlanetaPUTIN SE OBRATIO NACIJI UOČI IZBORA: Naši borci imaju milione ljudi iza sebe, ovo će biti naš odgovor onima koji žele da oslabe Rusiju
profimedia-1131159222.jpg