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Američki pregovarački tim odbacio je ponudu Iranaza ponovno otvaranje Ormuskog moreuza tokom indirektnih razgovora na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku.

Oni su poručili Iranu da on ne kontroliše taj plovni put i dovodeći u pitanje legitimitet Teherana da iznese takvu ponudu, javlja danas izraelska televizija Kanal 12.

Prema izveštaju, Iran je Sjedinjenim Američkim Državama dao rok od nedelju dana da ispuni javno iznete zahteve, koji uključuju "hitno ukidanje američke pomorske blokade, brzu isplatu svih zamrznutih iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora", što su američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner odbacili.

Stiv Vitkof i Džared Kušner Foto: Ludovic Marin/Pool AFP

Kušner i Vitkof su, kako navodi ta televizija, sedeli u jednoj prostoriji, dok je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči sedeo u drugoj, a katarski posrednici su prenosili poruke između njih.

Navodno, mogući su i dodatni indirektni sastanci pre završetka zasedanja Generalne skupštine UN, ali posrednici čekaju odluku američkog predsednika Donalda Trampa o tome da li da nastave taj proces ili da "krenu drugim putem".

Pregovori na marginama GS UN predstavljaju prvu rundu pregovora dve strane od sredine juna.

Izrael, koji je krajem februara zajedno sa SAD pokrenuo rat protiv Iran, nije imao predstavnika na ovim razgovorima.

Abas Aragči Foto: Khaled Elfiqi/AP

Tramp je juče rekao da su američki specijalni izaslanici razgovarali sa iranskim predstavnicima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i istakao da je sastanak prošao "veoma dobro" i da je trajao tri sata.

"Ne mogu da zamislim zašto (Iranci) ne bi hteli da sklope sporazum. U pitanju su ili potencijalna veličina ili uništenje, to su im dve opcije", rekao je Tramp, ističući da Iran "može biti velika zemlja".

Dodao je da su američki specijalni izasalnici zakazali novi sastanak sa Iranom u "bliskoj budućnosti".

U govoru pred Generalnom skupštinom UN, Tramp je rekao da je Iran bio najveći nasilnik na Bliskom istoku, ali da to više nije, i poručio da Sjedinjene Američke Države nikada neće dozvoliti Iranu da dođe do nuklearnog naoružanja.

Zapretio je da će "uništiti Iran i poslati Irance u pakao" ako režim u Teheranu ne kapitulira i ne postigne sporazum sa SAD.