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Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski kazao je danas u Njujorku da se među susedima dogadaju greške, kao da ruski pilot zabunom na kratko upadne u poljski vazdušni prostor ali krivac mora da prizna grešku.

"Takve stvari se susedima dogadjaju. Ako ruska strana kaže, izvinite, pilot je pogrešio, mi nećemo da od toga pravimo krupno pitanje. Ali krivac mora da prizna grešku", rekao je Šikorski o današnjem incidentu kada je ruski helikopter iz Kalinjingradske oblasti ušao na kratko, 42 sekunde, 300 m ;u poljski vazdušni prostor.

Šikorski je danas u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u svom obraćanju izneo neke druge primere ozbiljnijih incidenata koji po oceni obaveštajnih službi u Evropi i lidera Evropske unije predstavljaju ruske provokacije i ukazuju na to da Rusija nastoji da eskalira hibridni rat protiv NATO.

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"Rusija eskalira rat zato što se njene vođe plaše", kazao je Šikorski i podsetio da ni nakon četiri godine rata u Ukrajini predsednik Rusije Vladimir Putin nije postigao nijedan od zacrtanih ciljeva.

"Na izmaku su mu zalihe, nedostaju mu regruti. Potreban mu je izgovor za novu mobilizaciju. Taj nepotrebni rat koštao je života ili zdravlja 1,5 milion Rusa. Milioni Ukrajinaca ali i drugih žitelja evropskih država su sve ugroženiji. Putin u svakom trenutku može da pokuša da isprovocira neku od država NATO i da proširi rat", rekao je Šikorski.

U jednom trenutku poljski ministar spoljnih poslova obratio se šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu koji je bio van sale.

"Sergej, znam da ovo slušaš. Prenesi svome šefu: dosta je bilo. Možete i dalje da ubijate ljude ali nećete pobediti u ovom ratu", rekao je Šikorski.

Radoslav Šikorski upozorio je danas u UN ruske zvaničnike da već četiri godine bez uspeha pokušavaju da osvoje Donbas i Kijev a zadržala ih je mala herojska Ukrajina čiji BDP je samo jedna desetina ruskog.

"Poljski BDP je pola vašeg, Evropa ima 10 puta veći BDP nego Rusija, NATO 25 puta veći", podsetio je šef poljske diplomatije.