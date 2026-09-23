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Ukrajinske snage završile su operaciju koja je trajala gotovo dva meseca, tokom koje je, prema navodima Kijeva, uništena ruska grupacija i osujećen pokušaj Moskve da opkoli Družkivku i napreduje prema Dobropolju u Donjeckoj oblasti, saopštio je Prvi korpus Nacionalne garde Ukrajine "Azov".

Prema video-izveštaju koji je korpus objavio u sredu, 23. septembra, ruske trupe su se tokom leta gomilale na tom području pripremajući se za dalje ofanzivne operacije.

Ukrajina je saopštila da su tokom operacije poginula 193 ruska vojnika, 44 su ranjena, a trojica su zarobljena.

Ukrajina pokrenula zajedničku operaciju čišćenja terena

Operacija je počela 7. avgusta, a u njoj su učestvovali Prvi i Šesti bataljon brigade "Azov", specijalna izviđačka jedinica "Ultima Ratio", odred za specijalne operacije "Tuman" i bataljon "Škval" iz sastava 425. zasebnog jurišnog puka "Skelija".

Dodatnu podršku pružala je specijalna jedinica "Lasar's Group" Nacionalne garde Ukrajine.

Ukrajinske snage prvo su pokušale da izoluju područje u kojem su se koncentrisale ruske jedinice, koristeći vatrenu moć kako bi sprečile dolazak pojačanja i zaustavile dalje napredovanje već raspoređenih snaga.

"Prvi zadatak bio je da vatrenim dejstvom izolujemo područje u kojem se neprijateljska grupacija koncentrisala, sprečimo njeno dalje napredovanje i stvorimo povoljne uslove za kretanje naših jurišnih grupa", rekao je komandant brigade "Azov" Lev, sa pozivnim znakom "Horus".

"Smatram da je ovaj zadatak izvršen", dodao je.

Ukrajinske jurišne grupe potom su ušle na položaje koje su držale ruske snage i započele operacije čišćenja terena.

Serhij, sa pozivnim znakom "Zamok", komandant bataljona "Škval", rekao je da su dronovi korišćeni kada god bi direktan pešadijski napad predstavljao preveliki rizik od gubitaka.

"Ako je bilo teško očistiti neprijateljske položaje zbog zaklona ili rizika da naši ljudi budu poginuli ili ranjeni, napadali smo ih sopstvenim naoružanjem, ali i sredstvima 12. brigade, koristeći FPV dronove i bombardere", rekao je.

Ruski plan pretio ukrajinskim gradovima-tvrđavama

Prema Horusovim rečima, jedinice ruske 90. tenkovske divizije i Osme kombinovane armije pokušavale su da stignu do ukrajinskih logističkih pravaca.

Zauzimanje tih puteva ili njihovo stavljanje pod vatrenu kontrolu moglo je da stvori uslove za operativno opkoljavanje Družkivke, ugrozi šire urbano područje Slavjanska i Kramatorska i omogući novi ruski prodor prema Dobropolju.

Ovi gradovi predstavljaju deo snažno utvrđenog ukrajinskog odbrambenog pojasa na severu Donjecke oblasti. Zauzimanje preostalog dela oblasti koji kontroliše Ukrajina jedan je od glavnih ruskih ciljeva za 2026. godinu.

Ruske snage sve češće pokušavaju da zaobiđu utvrđene gradove i preseku ili ugroze puteve kojima se oni snabdevaju, umesto da pokreću direktne frontalne napade.

Prvi korpus "Azov" prvobitno je raspoređen na pravcu Dobropolja u avgustu 2025. godine kao hitan odgovor na ruski prodor kroz ukrajinske linije. Ukrajinske rezerve kasnije su zaustavile prodor i pokrenule protivnapade na izložene ruske jedinice.

Sporne tvrdnje Moskve o Dobropolju

Rusko Ministarstvo odbrane u utorak je saopštilo da su jedinice grupacije "Centar" opkolile Dobropolje i da napreduju severozapadno prema Oleksandrivki.

Moskva nije objavila mape, geolocirane snimke niti druge dokaze koji bi potvrdili te tvrdnje.

Institut za proučavanje rata (ISW) odbacio je ruske navode, ocenjujući da dostupni dokazi sa ratišta ne ukazuju na to da su ruske snage opkolile grad.

Ruske snage su, međutim, nastavile da prebacuju vojnu opremu na pravac Dobropolja i mogle bi da se pripremaju za mehanizovane napade tokom jeseni, prema ukrajinskim i zapadnim procenama.