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Šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha izjavio je večeras na sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Ukrajini, da je njegova zemlja spremna da se obaveže na "hitan i bezuslovan prekid vatre", preneli su ukrajinski mediji na društvenim mrežama.

"Dosta je bilo praznih obećanja, dosta imitacije demokratije. Ovaj rat mora da stane. Ukrajina želi da mu stane na kraj sada, a ne kasnije", rekao je Sibiha.

Prema njegovim rečima, to nije ukrajinski rat, nije čak ni evropski rat, "to je globalna pretnja".

"To je rat svih nas, jer njegove posledice pogađaju sve nas. Čak i u Evropi, neki političari i dalje tvrde da ovo nije njihov rat. Mora da su slepi", rekao je Sibiha.

Sednica Saveta bezbednosti UN je održana na zahtev pet evropskih članica Saveta – Danske, Francuske, Grčke, Letonije i Velike Britanije. Ukrajinu je predstavljao njen ministar spoljnih poslova.

Ta sednica je održana u UN gde je u toku Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine UN.

Kurir.rs/Agencije

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