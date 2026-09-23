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Pred sudom u Vašingtonu večeras je počeo pravni obračun 49 američkih medijskih kuća i Asocijacije izveštača iz Bele kuće sa Belom kućom zbog odluke predsednika SAD Donalda Trampa da zabrani CNN, MS Now i Politko da izveštavaju odatle, javljaju svetski mediji.

Predstavnici medija i Asocijacije rekli su sudiji Timotiju Keliju da je Trampova zabrana izveštavanja iz Bele kuće za ova tri medija "osmišljena da izazove efekat zastrašivanja" u pogledu toga o čemu štampa sme da izveštava, piše CNN i podseća da je to direktno kršenje ključnih principa sadržanih u Prvom amandmanu Ustava SAD a koju su praktikovani vekovima unazad u ovoj zemlji, osnovanoj pre 250 godina.

Medije predstavlja i Komitet izveštača za slobodu štampe. Njegovi advokati su u sažetku spora naveli da bi druge medijske organizacije mogle da odustanu od objavljivanja priče koje se Beloj kući ne dopadaju - zato što bi i one, kao i CNN, MS Now i Politiko mogli da izgube pristup predsedniku SAD.

U sažetku je navedeno da pokušaji vlade SAD da naprave diskriminaciju među medijima propadaju već vekovima, još otkako je 1801. godine prestao da važi jedan zloglasni zakon iz 1789. godine koji je kriminalizovao objavljivanje "lažnih, sklandaloznih i zlonamernih" novinskih priča.

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"Svaki od njih (medija) oseća posledice postupaka ove administracije, a to je sračunato udaljavanje medijskih kuća sa terena Bele kuće koje šteti javnom interesu, dok nepobitna pravna načela proistekla iz Prvog amandmana čine ustavno neprihvatljivom svaku odluku da se novinarima zabrani pristup prostoru koji nije javni forum – ukoliko je ta odluka zasnovana na stavovima koje oni zastupaju", napisali su advokati Komiteta izveštača.

Sudovi u SAD zabranjuju diskriminaciju na osnovu stavova i kontinuirano štite prava novinara na tom planu.

Prema praksi koju je utvrdio savezni Apelacioni sud u Vašingtonu, Bela kuća takođe ne može da oduzme akreditive medijima bez poštovanja zakonske procedure i prava na odbranu, naročito kada su delovi Bele kuće dostupni predstavnicima medija i kada ne postoje razlozi vezani za nacionalnu bezbednost, piše CNN.

AP piše, pozivajući se na sudsku dokumentaciju, da Trampova administracija planira da pred sud izađe sa tvrdnjom da nije prekršila Prvi amandman, da "pristup Beloj kući predstavalja privilegiju a ne pravo" i da su tri medija - pretnja po nacionalnu bezbednost.

Međutim, kako podseća AP, kada je Tramp pre nekoliko dana doneo odluku, on uopšte nije pominjao nacionalnu bezbednost već "nepovoljno izveštavanje" i širenje "lažnih vesti".

Sudiju Kelija upravo je 2017. godine imenovao Tramp, ali upravo je on u sličnom slučaju koji se desio za vreme prvog Trampovog mandata (2017-2021) vratio jednom novinaru CNN-a pravo na pristup Beloj kući.