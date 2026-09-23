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Poljski predsednik Karol Navrockiizjavio je danas da "Rusija destabilizuje" Evropu putem otvorene agresije i hibridnih operacija, kao i da postoji velika odgovornost kako bi se postigao trajan mir u Ukrajini i kako međunarodno pravo ne bi postalo "samo deklaracija bez ikakve stvarne moći".

"Rusija destabilizuje situaciju u Evropi putem otvorene agresije, hibridnih operacija, akata subverzije i sabotaže, kao i ignorisanjem uzastopnih rezolucija ovutem otvorene agresije, hibridnih operacija, akata subverzije i sabotaže,e skupštine", rekao je Navrocki u obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

On je kazao da nepoštovanje međunarodnog prava ne sme postati norma.

Istakao je da, kao predstavnik zemlje koja se graniči sa Rusijom, želi jasno da stavi do znanja, Poljska "ne traži sukob", već da su njen cilj odvraćanje i odbrana, dok NATO ostaje "garant transatlantske bezbednosti".

"Rusija sprovodi akcije koje su usmerene na podrivanje temelja međunarodne stabilnosti", istakao je Navrocki.

Dodao je da, ako agresija ne naiđe na adekvatan odgovor, ona postaje poziv da se agresija ponavlja.

Kurir.rs/Agencije

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