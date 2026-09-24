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Ruski predsednik Vladimir Putin je "potpuno svestan" šta bi moglo da pokrene član 5 NATO-a, klauzulu o međusobnoj odbrani, uprkos tome što Alijansa namerno drži u tajnosti svoje crvene linije, rekao je šef NATO Mark Rute.

Alijansa ima "sve opcije za odgovor koje su nam potrebne" kako bi odgovorila na pojačane ruske hibridne napade, ali one možda "neće uvek biti javne" niti će predstavljati odgovor "istom merom", rekao je on za Press Association.

Evropske zemlje optužile su Kremlj da vodi kampanju sabotaže i ometanja, uključujući pokušaj napada dronom na jedan nemački aerodrom.

Ti postupci otvorili su pitanje da li bi takav hibridni napad na neku članicu NATO-a mogao da pređe prag za aktiviranje člana 5.

U ekskluzivnom intervjuu za PA u četvrtak, Rute je rekao: "Nikada nećemo govoriti o tome šta tačno pokreće član 5. Ta dvosmislenost postoji i tako će i ostati. Ali Rusi, mogu vas uveriti, mislim da su potpuno svesni šta bi to moglo da bude".

Mark Rute Foto: FILIP SINGER/EPA

Generalni sekretar NATO-a takođe je rekao da Alijansa ima čitav niz opcija za odgovor na ruske postupke koji ostanu ispod praga za aktiviranje člana 5 i nagovestio da bi neke od njih mogle ostati tajne.

On je rekao: "Imamo sve opcije za odgovor koje su nam potrebne. To neće uvek biti javno. To neće uvek biti odgovor istom merom. Dakle, neki odgovori su simetrični, a neki asimetrični".

Kao primere naveo je poteze čiji je cilj da se oslabi ruska "flota u senci", kojom se prevoze naftni proizvodi pod sankcijama, kao i operaciju NATO-a "Baltic Sentry", pokrenutu kao odgovor na oštećenje ključnih podmorskih kablova, rekao je Rute.

On je takođe rekao da su "ovi hibridni napadi jasan znak ruskog očaja" suočenog sa velikim gubicima u Ukrajini, dok se "Kijev sve bolje snalazi u izvođenju napada duboko unutar Rusije".

U međuvremenu, Rute je rekao da Evropa mora da "pojača" sopstvenu odbranu, upozorivši na mogućnost sukoba na "dva ratišta" ukoliko Kina pokrene vojnu akciju protiv Tajvana i predvidevši da bi to primoralo Rusiju da napadne Evropu.