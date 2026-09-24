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Rusija sprema nove napade dronovima u Evropi, ali ovog puta će meta biti mediteranske zemlje: Francuska, Španija i Italija.

To je objavio španski list Mundo koji navodi da su američke obaveštajne službe prikupile informacije o planovima Kremlja za eskalaciju napada bespilotnih letelicama i obavestile o tome nekoliko evropskih vlada.

- Koristiće dronove lansirane sa mora, skrivene u brodskim kontejnerima; to uopšte nije teško izvesti - objasnio je dnevniku izvor blizak litvanskom Ministarstvu odbrane.

Navodi se da litvanske vlasti znaju i koju vrstu drona bi Rusi mogli da koriste protiv Španije, Francuske ili Italije.

Veruje se da je u pitanju Gerbera, pojednostavljena ruska verzija iranskog drona-kamikaze Šahid-136.

Ovaj dugačak je oko dva metra, sa rasponom krila od 2,5 metara, težine je do 18 kilograma, a u stanju je da dostigne brzinu od oko 160 kilometara na sat i ima deklarisani domet od 600 kilometara.

Navodi se da trgovački brod može da ponese nekoliko ovih dronova, koji se lansiraju uz mnogo manje poteškoća u odnosu na standardne Šahide ili bespilotne letelice Geran-2 kako iz Rusi nazivaju.

Nakon lansiranja s udaljenosti od 200 ili 300 kilometara od obale, let drona bi trajao približno između sat i petnaest minuta i dva sata, u zavisnosti od brzine kojom se kreće.

1/3 Vidi galeriju Ruski dron-kamikaza Gerbera Foto: Shutterstock, Elena COVALENCO / AFP / Profimedia

Njegov mali eksplozivni teret, težine četiri do pet kilograma, nije dovoljan da uništi veliku strukturu, ali može da izazove požar, ošteti nezaštićenu opremu ili izazove privremeno zatvaranje luke ili aerodroma.

Korijere dela sera je preneo tekst Munda i navodi da je, prema mapi koju je objavio španski list, cela Italija - s izuzetkom severoistoka zemlje - u dometu Gerbere.

Navodi se da je Litvanija, kao i druge zemlje, bila upućena u ove informacije ubrzo nakon misterioznog putovanja Džona Retklifa, direktora američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) u Moskvu 25. avgusta.

Prema izvorima upoznatim s upozorenjem koje je stiglo od američkih obaveštajaca, vlade Španije, Francuske i Italije su takođe tada obaveštene da Rusija priprema moguću operaciju napada dronovim pna jednu od ovih zemalja.

Mapa dometa drona Gerbera nakon ispaljivanja sa broda u Sredozemnom moru, koju je objavio španski list Mundo Foto: A.Matilla, J. Aguirre y Juan C. Sanchez/EL MUDNO

Mundo podseća da će Španiji, Francuskoj i Italiji "predstoje predizborne kampanje i izbori u 2027. godini i u njima deluju radikalne snage koje su u stanju da iskoriste strah i razočaranje Ukrajinom".

- Posebno u Francuskoj i Italiji postoje veze ili gledišta koja su jasno usklađena s interesima Kremlja - navodi španski dnevnik.