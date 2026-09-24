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Stanovnici engleskog gradića razmatraju održavanje simboličnog referenduma o izlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva, protiveći se planovima vlade da u blizini njihovih domova otvori centar za smeštaj ilegalnih migranata, preneo je "Dejli telegraf".

Ovo je treći takav slučaj u Engleskoj.

Reč je o gradu Krouborou, koji ima gotovo 22.000 stanovnika i nalazi se u Istočnom Saseksu, nedaleko od Londona.

Taj grad je poznat kao mesto u kojem je pisac Artur Konan Dojl, autor dela o detektivu Šerloku Holmsu, proveo poslednje 23 godine života, sve do svoje smrti 1930. godine.

Jedno selo već izglasalo nezavisnost

Selo Pidington u Oksfordširu izglasalo je "nezavisnost" od Velike Britanije i proglasilo se "kneževinom" u znak protesta zbog planova vlade premijera Endija Bernama da tražioce azila smesti u obližnju bivšu vojnu bazu.

Vladin plan, koji bi značio da bi se 1.256 ljudi preselilo u bazu u blizini Pidingtona, izazvao je bes među mnogim stanovnicima sela.

Indipendent navodi da su stanovnici glasali na simboličnom i nezvaničnom referendumu.

To se dogodilo nakon što je 4. jula, povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti, 96 odsto stanovnika Pidingtona sa pravom glasa podržalo održavanje referenduma.

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