Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Stanovnici engleskog gradića razmatraju održavanje simboličnog referenduma o izlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva, protiveći se planovima vlade da u blizini njihovih domova otvori centar za smeštaj ilegalnih migranata, preneo je "Dejli telegraf".

Ovo je treći takav slučaj u Engleskoj.

Reč je o gradu Krouborou, koji ima gotovo 22.000 stanovnika i nalazi se u Istočnom Saseksu, nedaleko od Londona.

Taj grad je poznat kao mesto u kojem je pisac Artur Konan Dojl, autor dela o detektivu Šerloku Holmsu, proveo poslednje 23 godine života, sve do svoje smrti 1930. godine.

Jedno selo već izglasalo nezavisnost

Selo Pidington u Oksfordširu izglasalo je "nezavisnost" od Velike Britanije i proglasilo se "kneževinom" u znak protesta zbog planova vlade premijera Endija Bernama da tražioce azila smesti u obližnju bivšu vojnu bazu.

Vladin plan, koji bi značio da bi se 1.256 ljudi preselilo u bazu u blizini Pidingtona, izazvao je bes među mnogim stanovnicima sela.

Indipendent navodi da su stanovnici glasali na simboličnom i nezvaničnom referendumu.