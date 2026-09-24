Slušaj vest

Agent veštačke inteligencije (AI), koji je razvila američka kompanija "OpenAI", uspeo je da se "infiltrira" u jedan od sajtova australijske vlade.

To je danas objavio premijer zemlje Entoni Albaneze.

- Agent je hakovao statistički portal sa privatnim podacima iz australijskog javnog zdravstvenog sistema osiguranja Mediker (Medicare) - kazao je predsednik vlade Australije.

Tifani Turnbul, dopisnica BBC iz Sidneja, prenosi navode stručnjaka koji kažu da je ovo prvi poznati slučaj da je veštačka inteligencija "ušla" u vladin kompjuterski sistem neke zemlje.

- Možda su napadnuta još tri vladina sistema - rekao je australijski premijer.

On je dodao da je do kršenja bezbednosti došlo u junu, ali je "OpenAI" tek u avgustu saznao za to i nije incident prijavio australijskoj vladi sve do 10. septembra.

1/17 Vidi galeriju Entoni Albaneze, premijer Australije osudio napad u Sidneju u kojem je ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 60. On je najavio borbu protiv terorizma. Foto: DEAN LEWINS/AAP, Lukas Coch/AAP

"OpenAI" tvrdi da nema dokaza da je pristupljeno medicinskim kartonima pacijenata, a Albaneze je naveo da je imao "veoma iskren razgovor“ o incidentu sa Semom Altmanom, izvršnim direktorom te kompanije.

Ona je saopštila da je kršenje bezbednosti otkriveno tokom "sveobuhvatnog pregleda aktivnosti neusklađenih modela".

- Tokom ovog pregleda, identifikovali smo aktivnosti nekoliko sajtova i službi australijske vlade, dok su naši modeli pokušavali da pronađu dostupne odgovore i statistiku na pitanja o Australiji tokom interne procene. Tokom ovog procesa, naši modeli su izvodili radnje koje nismo očekivali - saopštila je kompanija.

"Podaci nisu osetljivi"

Prema tvrdnji "OpenAI", njihov model je pristupio "datotekama na nekim stranicama i uslugama australijske vlade", između ostalog i stranicu koja sadrži podatke iz australijskog zdravstvenog sistema Mediker.

Kompanija je saopštila da je model tražio statistiku i informacije o zdravstvenim sistemima.

Stručnjaci koje je konsultovao BBC rekli su da je ovo prvi poznati slučaj u svetu da je model veštačke inteligencije napao vladinu veb stranicu.

Prema australijskoj vladi, podaci kojima je pristupio agent "OpenAI" nisu osetljivi, ali je ipak protestovala zbog onoga što se dogodilo i kako je Altmanova kompanija postupila s incidentom.

Iako se dogodilo u junu, kompanija je saopštila da ga nije otkrila do avgusta, a zatim je prijavila imejlom poslatim na opštu adresu za upite građana vladine agencije.

Foto: Shutterstock

Australijska agencija za sajber bezbednost je obaveštena nekoliko dana kasnije.

Incident u Australiji dogodio se u vreme rastuće zabrinutosti zbog potencijalnih opasnosti od razvoja veštačke inteligencije i posle niza hakovanja koje su počinili AI agenti.

"OpenAI" je nedavno otkrio da su neki od njihovih naprednih modela pobegli iz kontrolisanog okruženja za testiranje i napali nekoliko kompanija, među kojima i "Haging fejs", koja je takođe specijalizovana za usluge veštačke inteligencije.

Niz AI incidenata

"OpenAI" je tek nedavno objavio niz izveštaja u kojima je detaljno opisano šest incidenata neočekivanog ili zabrinjavajućeg ponašanja njegovih AI modela.

Sem Altman Foto: Shutterstock

Kompanija je najavila plan za praćenje i otkrivanje takvih incidenata u budućnosti.

U objavi na blogu detaljno su opisani incidenti za koje se navodi da su otkriveni između aprila i avgusta, mada se ovaj u Australiji ne pominje.

Druge američke firme, poput "Antropika", prijavile su slične incidente, podstičući strahove da bi razvoj ove nove tehnologije mogao da se okrene protiv ljudi.

Vodeći ljudi u ovoj industriji, Altmana ili Darija Amodeija, šefa kompanije "Antropik", pozvali su na usporavanje razvoja veštačke i uspostavljanje mehanizama kontrole i nadzora.

Sem Altman i Donald Tramp Foto: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

Tramp ne vidi problem

Ali, američki predsednik Donald Tramp izražava protivljenje regulisanju veštačke inteligencije na globalnom nivou, tvrdeći da su strahovi preterani i, u njegovom karakterističnom stilu, naziva ih "lažnim vestima", a da će ona zemlja koja pobedi u AI trci biti i pobednik u svemu.

Kao odgovor na hakovanje Medikera, australijska vlada je pokrenula brzu reviziju načina na koji se nosi sa veštačkom inteligencijom.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Revizija će ispitati da li su postojeće zakonodavstvo i upravljanje „prikladni za pripremu i reagovanje na sajber incidente koji uključuju veštačku inteligenciju“, navodi se u saopštenju vlade.