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Predsednik Kine, Si Đinping, je juče posle podne stigao u Vašington čime je počela njegova državna poseta SAD na poziv američkog predsednika, Donalda Trampa.

Kada su Si Đinping i njegova supruga, Peng Lijuen, stigli u vazduhoplovnu bazu Endruz u Vašingtonu, dočekali su ih američki predsednik, Donald Tramp, i njegova supruga Melanija.

„To je poseta koja privlači pažnju celog sveta. Predsednik Si je veliki lider. Ovo je veliki trenutak. Očekujem da sa predsednikom Sijem ozbiljno razgovaram kako bismo unapredili odnose dve zemlje“, rekao je Tramp.

Američka deca poklonila su cveće Si Đinpingu i Peng Lijuen. Počast su im odali vojnici koji su stajali sa obe strane crvenog tepiha. Vojni orkestar izveo je himne Kine i SAD. Ispaljen je 21 počasni plotun. Ratni avioni su nadletali ceremoniju u znak počasti.

Si je održao govor, u kojem je u ime kineskog naroda uputio iskrene pozdrave i najbolje želje američkom narodu.

Si je ukazao da su Kina i SAD velike zemlje, kao i da su kineski i američki narod veliki. „Kineski i američki narod već dugo održavaju prijateljske kontakte. Interesi dve strane duboko su povezani. Dve zemlje treba da budu partneri, a ne rivali. Ostvarivanje velikog nacionalnog podmlađivanja Kine i nastojanje Amerike da ponovo postane velika mogu u potpunosti da se odvijaju paralelno i da donesu dobrobit svetu”, rekao je predsednik Kine.

„Kada je predsednik Tramp posetio Kinu u maju ove godine, dogovorili smo se da uspostavimo konstruktivne, strateške i stabilne odnose Kine i SAD, pružajući strateško usmerenje. Kina i SAD treba da unapređuju stabilne odnose u kojima dominira saradnja, konkurencija je odmerena, nesuglasice su pod kontrolom, a mir je moguć, kako bi pronašle pravilan način za suživot dve velike zemlje u novoj epohi“, naveo je Si.

Istakao je da se svet razvija i da se vremena menjaju, ali da se istorijska logika koegzistencije Kine i SAD nije promenila. Dodao je da se dobre želje naroda dve zemlje za prijateljskom saradnjom takođe nisu promenile, kao ni očekivanja međunarodne zajednice od Kine i SAD.

„Očekujem da sa predsednikom Trampom detaljno razgovaram o važnim pitanjima koja se tiču odnosa dve zemlje i svetske situacije, neprekidno obogaćujem sadržaj konstruktivnih, strateških i stabilnih odnosa Kine i SAD i da širim prostor za komunikaciju i saradnju u svim oblastima između dve zemlje. Takođe očekujem susret sa ljudima iz različitih društvenih slojeva u SAD radi produbljivanja prijateljstva. Verujem da će, uz zajedničke napore obe strane, ova poseta zasigurno postići značajne rezultate, unaprediti dobrobit naroda dve zemlje i uneti nadu za svetski mir“, rekao je Si.

Cai Ći, Vang Ji i drugi kineski lideri stigli su istim avionom. Član Politbiroa Centralnog komiteta KPK i potpredsednik Vlade Kine, He Lifeng, koji je ranije stigao u SAD, kao i kineski ambasador u SAD, Sije Feng, takođe su bili na aerodromu i dočekali kineskog predsednika.