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Kineski predsednik Si Đinping sleteo je sinoć u zajedničku bazu Endrjuz blizu Vašingtona, uoči današnjeg samita koji će s američkim predsednikom Donaldom Trampom koji će biti održan u Beloj kući.

I pre početka dugo očekivanog sastanka, koji Tramp organizuje u Americi nakon što ga je Si ugostio na samitu održanom u maju u Pekingu, stigla je vest da su se SAD i Kina dogovorile da do januara 2027. produže primirje u trgovinskom ratu dve zemlje.

Ovo je Sijeva prva poseta Vašingtonu od 2015. godine.

Fajnenšel tajms (FT) navodi da je, ubrzo nakon što je avion u kojem je bio predsednik Kine sleteo na pistu, američki ministar finansija Skot Besent kazao za Foks njuz da su se dve zemlje složile da produže jednogodišnje primirje u trgovinskom ratu, koje je trebalo da istekne 10. novembra, a sada će potrajati do 10. januara.

Besent je, nakon drugog sastanka za četiri dana sa kineskim kolegom He Lifengom, rekao da je Kina predložila "veći" trgovinski sporazum o kome će se razgovarati na samitu.

Kratak razgovor na crvenom tepihu

Tramp i Si su kratko razgovarali na crvenom tepihu koji je bio postavljen na dnu stepenica ispred aviona "Er Čajne".

Predsednici su potom prošli pored počasne garde iz koje im je upućen vojni pozdrav.

1/19 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp dočekao kineskog predsednika Si Đinpinga pred samit u Vašingtonu Foto: Alex Brandon/AP, JIM LO SCALZO/EPA

Bombarderi B1 su leteli iznad njihovih glava, a topovi su pucali dok su Tramp i Si slušali američku himnu, koju je odsvirao orkestar američkog Ratnog vazduhoplovstva.

Američki predsednik je potom ispratio Sija i suprugu do crne limuzine koja ih je prevezla u Vašington, udaljen 23 kilometra vožnje od baze.

Tramp isupruga ušli su u predsedničku limuzinu - poznatu kao "Zver" - koja ih je prevezla do predsedničkog helikoptera "Marin uan" postavljenog u blizini, kojim su odleteli nazad u Belu kuću.

Tramp smestio Sija u svoj bivši hotel

FT navodi, pozivajući se na izvor upoznat s agendom kineskog predsednika, da Si odseda u hotelu "Valdorf Astorija", koji je ranije bio Trampov hotel.

Kada je Si poslednji put posetio Vašington, odseo je u "Bler hausu", vladinoj rezidenciji preko puta Bele kuće, gde često odsedaju lideri u koji dolaze u posetu predsednicima SAD.

Sijev dolazak u Vašington usledio je četiri meseca nakon što je Tramp boravio u državnoj poseti Kini i nešto manje od godinu dana nakon što su se predsednici sastali u Busanu, gradu u Južnoj Koreji, gde su dogovorili jednogdišnje primirje u trgovinskom ratu.

Ovo je treći sastanak dvojice predsednika otkako se Tramp vratio u Belu kuću prošle godine u drugom predsedničkom mandatu.

1/16 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Dalasu pred novembarske izbore za oba doma Kongresa Foto: Julio Cortez/AP, Alex Brandon/AP, Jacquelyn Martin/AP

U saopštenju objavljenom nakon dolaska predsednika Kine, Si je poručio da mu je "veliko zadovoljstvo" što boravi u državnoj poseti SAD.

On je poručio da dve zemlje treba da budu "partneri, a ne rivali", dodajući da je 2026. "ključna" godina za odnose SAD i Kine.

- Dve strane treba da se okrenu jedna drugoj i da rade zajedno na izgradnji stabilnih odnosa — onih u kojima je saradnja glavni oslonac, konkurencija se drži u odgovarajućim granicama, razlikama se upravlja i može da se očekuje mir. Zajedno možemo i treba da pronađemo pravi pristup za Kinu i Sjedinjene Države — dve velike zemlje — da se slažu jedna sa drugom u novoj eri. Uveren sam da možemo - naveo je Si.

1/7 Vidi galeriju Kineski predsednik Si Đinping Foto: IGOR KOVALENKO/EPA, Ng Han Guan/AP Pool, Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin

Sledi samit

Tramp i Si će veći deo današnjeg dana i petak ujutru po vašingtonskom vremenu provesti zajedno, prisustvujući nizu sastanaka i kulturnih događaja.

Očekuje se da će razgovarati o nizu pitanja, uključujući trgovinski rat i otvaranje dijaloga o veštačkoj inteligenciji kako bi se raspravljalo o rizicima koje predstavlja tehnologija.

1/36 Vidi galeriju Sastanak u Pekingu Si Đinpinga i Donalda Trampa, predsednika Kine i SAD Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, Maxim Shemetov / POOL/REUTERS

Pored ekonomskih i trgovinskih pitanja, očekuje se da će Si razgovarati sa Trampom o Tajvanu.

Američki predsednik je izazvao uzbunu u Vašingtonu i Tajpeju u maju kada je rekao da je prodaja američkog oružja Tajvanu "dobar pregovarački adut", sugerišući da bi mogao da smanji podršku SAD ostrvu koje Peking smatra kineskom teritorijom.