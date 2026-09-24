ODLUČENO, TRAMP I SI PRODUŽILI PRIMIRJE I PRE POČETKA SAMITA! Nastavlja se pauza u trgovinskom ratu, Peking predložio "veći" sporazum, ali tek slede TEŠKE TEME
- SAD i Kina produžile su primirje u trgovinskom ratu do januara 2027.
- Si Đinping je stigao u Vašington prvi put od 2015, a na dnevnom redu samita sa Trampom su i Tajvan i dijalog o veštačkoj inteligenciji.
Kineski predsednik Si Đinping sleteo je sinoć u zajedničku bazu Endrjuz blizu Vašingtona, uoči današnjeg samita koji će s američkim predsednikom Donaldom Trampom koji će biti održan u Beloj kući.
I pre početka dugo očekivanog sastanka, koji Tramp organizuje u Americi nakon što ga je Si ugostio na samitu održanom u maju u Pekingu, stigla je vest da su se SAD i Kina dogovorile da do januara 2027. produže primirje u trgovinskom ratu dve zemlje.
Tramp i supruga Melanija pozdravili su Sija i suprugu Peng Lijuan u vojnoj bazi, što je bio prvi put posle više od šest decenija da je predsednik SAD tamo dočekao nekog svetskog lidera koji je stigao u zvaničnu posetu.
Ovo je Sijeva prva poseta Vašingtonu od 2015. godine.
Fajnenšel tajms (FT) navodi da je, ubrzo nakon što je avion u kojem je bio predsednik Kine sleteo na pistu, američki ministar finansija Skot Besent kazao za Foks njuz da su se dve zemlje složile da produže jednogodišnje primirje u trgovinskom ratu, koje je trebalo da istekne 10. novembra, a sada će potrajati do 10. januara.
Besent je, nakon drugog sastanka za četiri dana sa kineskim kolegom He Lifengom, rekao da je Kina predložila "veći" trgovinski sporazum o kome će se razgovarati na samitu.
Kratak razgovor na crvenom tepihu
Tramp i Si su kratko razgovarali na crvenom tepihu koji je bio postavljen na dnu stepenica ispred aviona "Er Čajne".
Predsednici su potom prošli pored počasne garde iz koje im je upućen vojni pozdrav.
Bombarderi B1 su leteli iznad njihovih glava, a topovi su pucali dok su Tramp i Si slušali američku himnu, koju je odsvirao orkestar američkog Ratnog vazduhoplovstva.
Američki predsednik je potom ispratio Sija i suprugu do crne limuzine koja ih je prevezla u Vašington, udaljen 23 kilometra vožnje od baze.
Tramp isupruga ušli su u predsedničku limuzinu - poznatu kao "Zver" - koja ih je prevezla do predsedničkog helikoptera "Marin uan" postavljenog u blizini, kojim su odleteli nazad u Belu kuću.
Tramp smestio Sija u svoj bivši hotel
FT navodi, pozivajući se na izvor upoznat s agendom kineskog predsednika, da Si odseda u hotelu "Valdorf Astorija", koji je ranije bio Trampov hotel.
Kada je Si poslednji put posetio Vašington, odseo je u "Bler hausu", vladinoj rezidenciji preko puta Bele kuće, gde često odsedaju lideri u koji dolaze u posetu predsednicima SAD.
Sijev dolazak u Vašington usledio je četiri meseca nakon što je Tramp boravio u državnoj poseti Kini i nešto manje od godinu dana nakon što su se predsednici sastali u Busanu, gradu u Južnoj Koreji, gde su dogovorili jednogdišnje primirje u trgovinskom ratu.
Ovo je treći sastanak dvojice predsednika otkako se Tramp vratio u Belu kuću prošle godine u drugom predsedničkom mandatu.
U saopštenju objavljenom nakon dolaska predsednika Kine, Si je poručio da mu je "veliko zadovoljstvo" što boravi u državnoj poseti SAD.
On je poručio da dve zemlje treba da budu "partneri, a ne rivali", dodajući da je 2026. "ključna" godina za odnose SAD i Kine.
- Dve strane treba da se okrenu jedna drugoj i da rade zajedno na izgradnji stabilnih odnosa — onih u kojima je saradnja glavni oslonac, konkurencija se drži u odgovarajućim granicama, razlikama se upravlja i može da se očekuje mir. Zajedno možemo i treba da pronađemo pravi pristup za Kinu i Sjedinjene Države — dve velike zemlje — da se slažu jedna sa drugom u novoj eri. Uveren sam da možemo - naveo je Si.
Sledi samit
Tramp i Si će veći deo današnjeg dana i petak ujutru po vašingtonskom vremenu provesti zajedno, prisustvujući nizu sastanaka i kulturnih događaja.
Očekuje se da će razgovarati o nizu pitanja, uključujući trgovinski rat i otvaranje dijaloga o veštačkoj inteligenciji kako bi se raspravljalo o rizicima koje predstavlja tehnologija.
Pored ekonomskih i trgovinskih pitanja, očekuje se da će Si razgovarati sa Trampom o Tajvanu.
Američki predsednik je izazvao uzbunu u Vašingtonu i Tajpeju u maju kada je rekao da je prodaja američkog oružja Tajvanu "dobar pregovarački adut", sugerišući da bi mogao da smanji podršku SAD ostrvu koje Peking smatra kineskom teritorijom.
(Kurir.rs/The Financial Times/Preveo i priredio: N. V.)