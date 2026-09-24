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Zemljotres procenjene jačine 5,8 stepeni Rihterove skale osetio se u četvrtak u Dijarbakiru, Adijamanu, Šanliurfi i okolnim provincijama u Turskoj.

Potres se snažno osetio u Dijarbakiru, prema prvim izveštajima, dok su stanovnici obližnjih provincija takođe iskusili potres.

Snažan potres prijavljen u Dijarbakiru

Prvobitni izveštaji su procenili magnitudu zemljotresa na 5,5 stepeni Rihterove skale, iako dodatni detalji o potresu nisu bili odmah dostupni.

Očekuje se da će dodatne informacije uslediti kako se budu pojavljivali detalji.

(Kurir.rs/Turkiye Today)

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