Zemljotres procenjen na 5,8 stepeni pogodio Tursku
Planeta
JAK ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Stanovnici osetili snažan potres u više provincija
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Zemljotres procenjene jačine 5,8 stepeni Rihterove skale osetio se u četvrtak u Dijarbakiru, Adijamanu, Šanliurfi i okolnim provincijama u Turskoj.
Potres se snažno osetio u Dijarbakiru, prema prvim izveštajima, dok su stanovnici obližnjih provincija takođe iskusili potres.
Snažan potres prijavljen u Dijarbakiru
Prvobitni izveštaji su procenili magnitudu zemljotresa na 5,5 stepeni Rihterove skale, iako dodatni detalji o potresu nisu bili odmah dostupni.
Očekuje se da će dodatne informacije uslediti kako se budu pojavljivali detalji.
(Kurir.rs/Turkiye Today)
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