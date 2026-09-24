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Pentagon istražuje kako su delovi najnaprednijeg američkog borbenog aviona dospeli u Hongkong, nakon što je objavljena vest da je Kina došla u posed opreme za avion F-35.

Kancelarija za zajednički program F-35 saopštila je da su ona i Ministarstvo odbrane upoznati sa "problemom u vezi sa pošiljkom" komponenti za F-35.

- Aktivno sarađujemo sa američkim vlastima i partnerima iz industrije kako bismo povratili te komponente, istražili incident i uveli zaštitne mere radi sprečavanja sličnih situacija u budućnosti - navedeno je u saopštenju kancelarije.

1/22 Vidi galeriju F-35 Foto: Suhaimi Abdullah, Printscreen/Youtube, Shutterstock

Australijski ministar odbrane Ričard Marls potvrdio je u utorak, odgovarajući na pitanja novinara, da su komponente aviona završile u Hongkongu. Međutim, negirao je da je reč o "osetljivoj opremi".

Australija je jedna od nekoliko zemalja čije oružane snage koriste ovaj "stelt" borbeni avion.

- Da, očigledno sarađujemo sa Sjedinjenim Državama i, naravno, sa glavnim izvođačem radova, kompanijom "Lokid Martin", povodom ovog pitanja - rekao je Marls.

- Koliko mi je poznato, situacija ne izaziva zabrinutost i ovde nije reč o osetljivoj opremi ili osetljivim delovima. Ipak, na kraju krajeva, ovo je pitanje kojim će se baviti Sjedinjene Države i "Lokid" u pogledu onoga što se dogodilo - dodao je on.

Kompanija "Lokid" nije odmah odgovorila na imejl sa zahtevom za komentar koji su poslali novinari AP, kada je kineski lider Si Đinping stigao u Vašington u državnu posetu predsedniku Donaldu Trampu. Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo je da nije upoznato sa incidentom, dok je vlada Hongkonga navela da neće komentarisati pojedinačne slučajeve.

"Blumberg" je u sredu izvestio da se delovi aviona F-35 - poklopac kokpita i vrata odeljka za naoružanje - nalaze u Kini, nakon što je pošiljka pre nekoliko meseci neočekivano preusmerena ka Hongkongu tokom transporta iz Australije u SAD radi popravke ili rashodovanja. Nije bilo jasno kako je došlo do preusmeravanja pošiljke.

Portal "Politiko" je ranije izvestio da je taj slučaj podstakao istragu u Kongresu zbog zabrinutosti da bi Kina mogla da dobije pristup ključnim komponentama tehnologije koja je strogo poverljiva.

Peking održava strogu kontrolu nad Hongkongom otkako je ta teritorija 1997. godine vraćena pod kinesku vlast nakon perioda britanske uprave. Hongkong nema sopstvenu vojsku niti vodi samostalnu spoljnu politiku.

Prvi borbeni avion F-35 "Lajtning" sišao je sa proizvodne trake u Teksasu pre oko 20 godina i tada je ocenjen kao tehnološki iskorak. Prema podacima Kongresne službe za istraživanje, od tada je proizvedeno više od 1.200 ovih aviona sa „stelt” tehnologijom, a 19 zemalja je poručilo te letelice.

Kina je možda već posedovala određene obaveštajne podatke o ovim avionima, iako su oni bili stari nekoliko godina. Odbor za odbrambenu nauku, koji savetuje Pentagon, objavio je 2013. godine izveštaj u kojem se navodi da su kineski sajber-napadi omogućili pristup podacima iz desetina programa Pentagona, uključujući i program za razvoj višenamenskog borbenog aviona (Joint Strike Fighter).

Prema rečima Bredlija Boumana, višeg direktora Centra za vojnu i političku moć pri Fondaciji za odbranu demokratije - vašingtonskom institutu za strateška istraživanja poznatom po zastupanju čvrste odbrambene politike - F-35 se "široko smatra najboljim i najnaprednijim američkim borbenim avionom".

Bouman je u novembru izjavio za agenciju AP da se američki vojni sistemi konstantno unapređuju i poboljšavaju, čime se neutrališe značaj eventualnih tajni ukradenih pre više godina.

Kao borbeni avion pete generacije, F-35 poseduje tehnologije koje uključuju specijalne premaze za smanjenje vidljivosti (stelt tehnologiju), kao i napredne radare i senzore, navodi se u izveštaju Kongresne službe za istraživanje.