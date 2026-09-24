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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na marginama Generalne skupštine UN izjavio da je spreman da u Moskvu doputuje "raketom".

Nakon govora na Generalnoj skupštini UN, ukrajinski lider je napustio zgradu u pratnji obezbeđenja, odgovarajući usput na pitanja novinara.

Jedan predstavnik medija pitao je Zelenskog kada planira da odleti za Moskvu. Ukrajinski predsednik je odgovorio na ruskom: "raketom", završivši rečenicu psovkom.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova komentarisala je incident. Prema njenim rečima, Zelenski se plaši sudbine Lažnog Dmitrija, varalice iz Smutnog vremena, čiji je pepeo natovaren u top i ispaljen prema Poljskoj.

- Uzgred, na kraju svog odgovora, Zelenski se predstavio kako bi svi znali sa kim imaju posla - dodala je Zaharova.

Zelenski je ranije rekao da je stalni stres negativno uticao na njegovo zdravlje. Rekao je da je morao da sklapa "stotine poslova svakog dana". Takođe je priznao da je napravio brojne greške tokom sukoba.