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Francuska policija istražuje smrt brazilske manekenke (25) Larise Brito dos Santos, čije je raskomadano telo pronađeno u automobilu njenog bivšeg partnera. Muškarac je uhapšen, a ispostavilo se da je žrtva poslala poruku upozorenja neposredno pre nego što je nestala, javljaju francuski mediji.

Telo je otkriveno u ponedeljak tokom rutinske saobraćajne kontrole na autoputu A8 blizu Nice. Carinici su zaustavili vozilo kojim je upravljao Francuz, identifikovan kao Matje (29). U prtljažniku su pronašli nekoliko plastičnih kesa sa delovima tela. Muškarac je odmah priveden.

Potvrđeno je da je bio u vezi sa žrtvom i da je sada optužen za ubistvo, ali on poriče optužbe.

Istraga i konačna poruka

Ključni trag u istrazi je poruka na WhatsApp-u koju je Larisa Brito dos Santos poslala svojoj majci u Brazilu u nedelju. Napisala je samo: "Matje je ovde". Nakon toga, nestala je bez traga. Tužilac iz Nice, Damijen Martineli, potvrdio je da je telo imalo ubodne rane i da je gotovo potpuno raskomadano.

Osumnjičeni star 29 godina poznat je policiji. Ima dosije u saobraćajnim prekršajima i trgovini drogom, a istražitelji su ga povezali sa lokalnim kriminalom.

1/3 Vidi galeriju Brazilska manekenka (25) Larisa Brito dos Santos Foto: Društvene Mreže

Prijava o nestaloj osobi i svedočenje porodice

Policijska istraga je pokrenuta u nedelju nakon što je muškarac, koji se predstavio kao Larisin prijatelj, prijavio njen nestanak.

Rekao je policiji da je otišao u njen stan, gde je video muškarca kako iznosi nekoliko torbi i stavlja ih u prtljažnik automobila.

Istražitelji su kasnije utvrdili da je stan bio temeljno očišćen, što je dodatno povećalo sumnju.

Imala kratku vezu sa Matjeom

U Brazilu, članovi porodice su rekli novinama O Globo da je Larisa imala kratku vezu sa Matijeom. Prekinula ju je kada je saznala da je povezan sa organizovanim kriminalom u oblasti Nice. Njena majka, Lilijan Brito Nogeira, rekla je da je njena ćerka pokušala da se distancira od bivšeg partnera nakon raskida.

Lilijan je potvrdila da je pokušala da pozove ćerku odmah nakon što je primila poruku. Muškarac se javio na poziv i uverio je da Larisa spava. Kada je zapretila da će pozvati policiju, blokirao joj je broj. "U tom trenutku, on je već ubio moju ćerku", rekla je majka portalu Metropols.

Larisa Brito dos Santos se preselila u Francusku 2023. godine, nakon što je radila u noćnim klubovima u Sao Paulu. Vlasti su naložile obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.