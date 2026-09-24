Slušaj vest

Jedan ukrajinski državljanin je uhapšen nakon što je pet osoba izbodeno u manastiru benediktinki u Jaroslavu. Jedan sveštenik preminuo je nakon što je izboden u napadu nožem u manastiru u Poljskoj.

U napadu u manastiru benediktinki u Jaroslavu povređeno je pet osoba, među kojima su bila i trojica sveštenika. Policija je uhapsila 31-godišnjeg Ukrajinca koji je kod sebe imao nož.

Četvorica muškaraca i jedna žena prebačeni su u bolnicu. Trojica muškaraca, za koje se navodi da su sveštenici koji borave u manastiru, zadobila su teške povrede.

Jedan od sveštenika koji je bio meta napada kasnije je preminuo u bolnici, potvrdila je policija iz Jaroslava za poljski portal TVN24. Policija se i dalje nalazi na mestu događaja nakon što je intervenisala u četvrtak oko 9:30 časova.

Gradonačelnik Jaroslava, Marcin Nazarevič rekao je da je grad aktivirao krizni štab. Portparol policije Podkarpatskog vojvodstva izjavio je:

- Policajci iz Jaroslava priveli su 31-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je nožem napao četvoricu muškaraca i jednu ženu. Svi povređeni prebačeni su u bolnicu, a trojica muškaraca zadobila su teške povrede. Policajci rade na mestu događaja kako bi utvrdili tačan tok i okolnosti incidenta.

(Kurir.rs/The Telegraph)

Ne propustitePlanetaPOGLEDAJTE BRUTALAN OBRAČUN U SAVETU BEZBEDNOSTI UN! Poljski ministar razmontirao rusku delegaciju: "Sergej, znam da slušaš. Reci svom šefu..." (VIDEO)
Sergej Lavrov
PlanetaPOLJSKI PREDSEDNIK U UN: Rusija destabilizuje situaciju u Evropi putem otvorene agresije, hibridnih operacija i sabotaže
xx EPA Albert Zawada.jpg
PlanetaRUSKI HELIKOPTER UPAO U POLJSKU! Ministar Šikorski: Ne pravimo pitanje ako Moskva prizna da je pilot pogrešio!
105 EPA Sergey Dolzhenko.jpg
PlanetaRUSKI VOJNI HELIKOPTER UŠAO NA TERITORIJU NATO DRŽAVE! Hitno podinugti lovci, kopnene snage u stanju pripravnosti
ruski helikopter Mi-28