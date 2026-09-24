NAPAD U KATOLIČKOM MANASTIRU U POLJSKOJ! Ukrajinac izbo nožem pet osoba, među njima i sveštenici!
- U manastiru benediktinki u Jaroslavu izbodeno je pet osoba, među njima i trojica sveštenika, a jedan od njih je kasnije preminuo u bolnici.
- Policija je uhapsila 31-godišnjeg državljanina Ukrajine, a grad je aktivirao krizni štab dok traje uviđaj.
Jedan ukrajinski državljanin je uhapšen nakon što je pet osoba izbodeno u manastiru benediktinki u Jaroslavu. Jedan sveštenik preminuo je nakon što je izboden u napadu nožem u manastiru u Poljskoj.
U napadu u manastiru benediktinki u Jaroslavu povređeno je pet osoba, među kojima su bila i trojica sveštenika. Policija je uhapsila 31-godišnjeg Ukrajinca koji je kod sebe imao nož.
Četvorica muškaraca i jedna žena prebačeni su u bolnicu. Trojica muškaraca, za koje se navodi da su sveštenici koji borave u manastiru, zadobila su teške povrede.
Jedan od sveštenika koji je bio meta napada kasnije je preminuo u bolnici, potvrdila je policija iz Jaroslava za poljski portal TVN24. Policija se i dalje nalazi na mestu događaja nakon što je intervenisala u četvrtak oko 9:30 časova.
Gradonačelnik Jaroslava, Marcin Nazarevič rekao je da je grad aktivirao krizni štab. Portparol policije Podkarpatskog vojvodstva izjavio je:
- Policajci iz Jaroslava priveli su 31-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je nožem napao četvoricu muškaraca i jednu ženu. Svi povređeni prebačeni su u bolnicu, a trojica muškaraca zadobila su teške povrede. Policajci rade na mestu događaja kako bi utvrdili tačan tok i okolnosti incidenta.
(Kurir.rs/The Telegraph)