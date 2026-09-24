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Jedan ukrajinski državljanin je uhapšen nakon što je pet osoba izbodeno u manastiru benediktinki u Jaroslavu. Jedan sveštenik preminuo je nakon što je izboden u napadu nožem u manastiru u Poljskoj.

U napadu u manastiru benediktinki u Jaroslavu povređeno je pet osoba, među kojima su bila i trojica sveštenika. Policija je uhapsila 31-godišnjeg Ukrajinca koji je kod sebe imao nož.

Četvorica muškaraca i jedna žena prebačeni su u bolnicu. Trojica muškaraca, za koje se navodi da su sveštenici koji borave u manastiru, zadobila su teške povrede.

Jedan od sveštenika koji je bio meta napada kasnije je preminuo u bolnici, potvrdila je policija iz Jaroslava za poljski portal TVN24. Policija se i dalje nalazi na mestu događaja nakon što je intervenisala u četvrtak oko 9:30 časova.

Gradonačelnik Jaroslava, Marcin Nazarevič rekao je da je grad aktivirao krizni štab. Portparol policije Podkarpatskog vojvodstva izjavio je: