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Aktivista britanske ekstremne desnice Danijel Tomas, koji je predvodio proteste protiv migranata koji malim čamcima prelaze Lamanš, uhapšen je jer je isekao gumeni čamac u kojem je u tom trenutku bio jedan čovek.

Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako Tomas nožem nasrće na čamac na naduvavanje, u kojem nije bilo migranata, ali se u njemu nalazio pripadnik spasilačke službe, dok uzvikuje "Na engleskoj ste teritoriji, ovo je Engleska, niste više u Francuskoj".

Policija Hempšira i ostrva Vajt saopštila je Tomas uhapšen prethodne večeri pod sumnjom da je počinio krivično delo uništavanja imovine s namerom ugrožavanja života, kao i ugrožavanja bezbednosti plovila. Navedeno je da je i danas bio u pritvoru.

1/4 Vidi galeriju Britanski ultradesničar Danijel Tomas noižem isekao gumeni čamac u Lamanšu, takve migranti koriste za prelazak iz Francuske u Englesku Foto: Printscreen/Facebook

Tomas, poznat pod nadimkom Deni Tomo, dugogodišnji je saradnik aktiviste krajnje desnice Stivena Džeksli-Lenona, poznatijeg kao Tomi Robinson.

Grupa "Patriotska platforma", koju je Tomas osnovao, stoji iza nedavnih protesta u kojima su maskirani muškarci u crnoj odeći pokušali da spreče migrante da stignu u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ranije ovog meseca, maskirani demonstranti blokirali su luku Dover na jugoistoku Engleske i pokušali da spreče iskrcavanje migranata u Portsmutu, na južnoj obali zemlje.