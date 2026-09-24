"OVO JE ENGLESKA, NISTE VIŠE U FRANCUSKOJ!" Aktivista britanske ultradesnice uhapšen pošto je nožem isekao gumeni čamac kakvim migranti prelaze Lamanš (VIDEO)
Aktivista britanske ekstremne desnice Danijel Tomas, koji je predvodio proteste protiv migranata koji malim čamcima prelaze Lamanš, uhapšen je jer je isekao gumeni čamac u kojem je u tom trenutku bio jedan čovek.
Na snimku objavljenom na društvenim mrežama vidi se kako Tomas nožem nasrće na čamac na naduvavanje, u kojem nije bilo migranata, ali se u njemu nalazio pripadnik spasilačke službe, dok uzvikuje "Na engleskoj ste teritoriji, ovo je Engleska, niste više u Francuskoj".
Policija Hempšira i ostrva Vajt saopštila je Tomas uhapšen prethodne večeri pod sumnjom da je počinio krivično delo uništavanja imovine s namerom ugrožavanja života, kao i ugrožavanja bezbednosti plovila. Navedeno je da je i danas bio u pritvoru.
Tomas, poznat pod nadimkom Deni Tomo, dugogodišnji je saradnik aktiviste krajnje desnice Stivena Džeksli-Lenona, poznatijeg kao Tomi Robinson.
Grupa "Patriotska platforma", koju je Tomas osnovao, stoji iza nedavnih protesta u kojima su maskirani muškarci u crnoj odeći pokušali da spreče migrante da stignu u Ujedinjeno Kraljevstvo.
Ranije ovog meseca, maskirani demonstranti blokirali su luku Dover na jugoistoku Engleske i pokušali da spreče iskrcavanje migranata u Portsmutu, na južnoj obali zemlje.
(Kurir.rs/Beta-AP)