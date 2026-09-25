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Put kroz planinski prevoj Hidžat al-Abd je ranije ovog meseca opkolila grupa Huta, čiji napadi širom Jemena napreduju, prenosi agencija Rojters.

Taj put je od ključnog značaja za dopremanje robe do trećeg najvećeg grada Taiz, kao do južnih i zapadnih ruralnih područja, a predstavlja i jedinu rutu za put u inostranstvo.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Huti nastavljaju da vrše pritisak na vladine snage dok nastoje da učvrste položaje osvojene pre skoro dve nedelje, kada su tokom ofanzive duž zapadne obale Jemena stigli moreuza Bab al Mandeb i obale Crvenog mora.

Zauzimanje delova puta Taiz-Aden moglo bi da omogući Hutima da stegnu obruč oko Taiza i zadaju još jedan udarac vladi, koja je izgubila kontrolu nad zapadnom obalom zemlje.

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Huti Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Bab el Mandeb je jedan od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu jer povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i predstavlja ključni put za trgovinu Azije i Evrope preko Sueckog kanala, a kroz njega je tokom juna ove godine prošlo oko sedam odsto svetske proizvodnje nafte.

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Huti Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Napredovanje Huta duž obale Crvenog mora takođe ugrožava alternativnu rutu koju Saudijska Arabija koristi za izvoz nafte kada su isporuke krozOrmuski moreuz ometene zbograta u Iranu.

Prema podacima Ujedinjenih nacija (UN), više od 700 ljudi je poginulo, a hiljade su ranjene u najnovijim sukobima u Jemenu.

(Kurir.rs/Beta)

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