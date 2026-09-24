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Italijanske vlasti pronašle su 3,2 miliona evra u gotovini, sakrivenih u zidovima, podovima i nameštaju jednog stana u blizini Napulja.

Novac, zaplenjen u svežnjevima od 50 evra spakovanim u plastične kofe, otkriven je tokom akcije u zoru u kojoj je uhapšeno 34 ljudi.

Pored novca, policija je zaplenila 11 luksuznih satova marke Roleks, oružje i opremu za prodaju droge. Uhapšeni se terete za mafijaško udruživanje, trgovinu drogom i iznudu, a sumnja se da pripadaju zloglasnom klanu Anđelino.

Italijanska policija zaplenila u Napulju 3,2 miliona evra u gotovini  Foto: Handout / AFP / Profimedia

Akciju je predvodio tužilac za borbu protiv mafije Nikola Grateri, koji je otkrio da su ključni dokazi prikupljeni prisluškivanjem telefona koje su zatvorenicima u zatvor unosili rođaci, kao i zahvalzijujući dojavama doušnika.

Dok opozicija koristi ovu raciju kao dokaz neuspeha vladinog programa za prevenciju kriminala u tom regionu, tužilac Grateri je u šali primetio da će zaplenjeni novac, koji ide u državni Fond za pravosuđe, pokriti troškove prisluškivanja u Napulju za celu godinu.

(Kurir.rs/CNN)

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