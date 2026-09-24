NEVEROVATNA ZAPLENA U ITALIJI! Policija upala u stan, iz zidova i podova sevali milioni evra, roleksi i oružje, udarili na ozloglašeni mafijaški klan (VIDEO)
Italijanske vlasti pronašle su 3,2 miliona evra u gotovini, sakrivenih u zidovima, podovima i nameštaju jednog stana u blizini Napulja.
Novac, zaplenjen u svežnjevima od 50 evra spakovanim u plastične kofe, otkriven je tokom akcije u zoru u kojoj je uhapšeno 34 ljudi.
Pored novca, policija je zaplenila 11 luksuznih satova marke Roleks, oružje i opremu za prodaju droge. Uhapšeni se terete za mafijaško udruživanje, trgovinu drogom i iznudu, a sumnja se da pripadaju zloglasnom klanu Anđelino.
Akciju je predvodio tužilac za borbu protiv mafije Nikola Grateri, koji je otkrio da su ključni dokazi prikupljeni prisluškivanjem telefona koje su zatvorenicima u zatvor unosili rođaci, kao i zahvalzijujući dojavama doušnika.
Dok opozicija koristi ovu raciju kao dokaz neuspeha vladinog programa za prevenciju kriminala u tom regionu, tužilac Grateri je u šali primetio da će zaplenjeni novac, koji ide u državni Fond za pravosuđe, pokriti troškove prisluškivanja u Napulju za celu godinu.
(Kurir.rs/CNN)