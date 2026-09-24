DIGNUTI BORBENI AVIONI! Alarmirane vojne baze, povređen vazdušni prostor NATO države, objavljeni snimci preleta i pada letelice (VIDEO)
- Manja bespilotna letelica srušila se kod Solke u okrugu Sučava, nakon oko četiri minuta u rumunskom vazdušnom prostoru.
- Ministarstvo odbrane navodi da nema povređenih ni materijalne štete, a ekipe su obezbedile područje i pronašle ostatke drona.
U rumunskom vazdušnom prostoru provela je oko četiri minuta pre pada. Letelica se srušila kod mesta Solka u okrugu Sučava.
Ministarstvo navodi da nema povređenih niti je pričinjena materijalna šteta. Ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova obezbedile su područje i pronašle ostatke drona, a na mestu pada nije bilo požara.
Incidentu je prethodilo otkrivanje neidentifikovanog vazdušnog cilja iznad Ukrajine, nedaleko od granice sa rumunskim okrugom Botošani.
Nakon što je radarski sistem zabeležio cilj, iz vazduhoplovne baze Borča poletela su dva borbena aviona F-16 rumunskog ratnog vazduhoplovstva sa zadatkom da ga prate.
U 6:26 sati po lokalnom vremenu izdato je javno upozorenje za stanovništvo okruga Botošani i Sučava. Ministarstvo odbrane dodaje da je u 7:21 sat iz baze Baka poslat i helikopter IAR-330 SOCAT radi pregleda terena.
Ministarstvo je izvestilo i o odvojenom događaju tokom noći, kada su radari detektovali grupu letelica iznad Ukrajine u blizini delte Dunava, kod mesta Kilija Veke.
Zbog toga su iz baze Mihail Kogalničanu poletela dva španska lovca F-18, koji deluju u okviru NATOmisije vazdušnog nadzora. Javno upozorenje za severni deo okruga Tulča bilo je na snazi do 5:44, kada je povučeno.
(Kurir.rs/Index.hr)