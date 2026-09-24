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U rumunskom vazdušnom prostoru provela je oko četiri minuta pre pada. Letelica se srušila kod mesta Solka u okrugu Sučava.

Ministarstvo navodi da nema povređenih niti je pričinjena materijalna šteta. Ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova obezbedile su područje i pronašle ostatke drona, a na mestu pada nije bilo požara.

Incidentu je prethodilo otkrivanje neidentifikovanog vazdušnog cilja iznad Ukrajine, nedaleko od granice sa rumunskim okrugom Botošani.

Nakon što je radarski sistem zabeležio cilj, iz vazduhoplovne baze Borča poletela su dva borbena aviona F-16 rumunskog ratnog vazduhoplovstva sa zadatkom da ga prate.

U 6:26 sati po lokalnom vremenu izdato je javno upozorenje za stanovništvo okruga Botošani i Sučava. Ministarstvo odbrane dodaje da je u 7:21 sat iz baze Baka poslat i helikopter IAR-330 SOCAT radi pregleda terena.

Ministarstvo je izvestilo i o odvojenom događaju tokom noći, kada su radari detektovali grupu letelica iznad Ukrajine u blizini delte Dunava, kod mesta Kilija Veke.