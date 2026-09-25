Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Kijevu oštećena u ruskom napadu 24. septembra
Planeta
U NAPADU OŠTEĆENA CRKVA U KIJEVU STARA PREKO 100 GODINA! Rusi udarili na prestonicu Ukrajine balističkim raketama i dronovima (FOTO)
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Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Kijevu, sagrađena 1906. godine, oštećena je u ruskom napadu 24. septembra.
Kako prenosi Ukrinform, ovo je na Telegramu objavio Volodimir Nakonečni, načelnik Podilske okružne državne administracije.
Prema njegovim rečima, oštećeni su prozori, kupole i istorijska fasada crkve napravljena od žute kijevske cigle, "deo crkve koji više od jednog veka čuva sećanje na ovaj okrug".
Kako je preneo Ukrinform, Rusija je u noći 24. septembra napala Kijev balističkim raketama i dronovima.
(Kurir.rs/Ukrinform)
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