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Crkva Pokrova Presvete Bogorodice u Kijevu, sagrađena 1906. godine, oštećena je u ruskom napadu 24. septembra.

Kako prenosi Ukrinform, ovo je na Telegramu objavio Volodimir Nakonečni, načelnik Podilske okružne državne administracije.

Prema njegovim rečima, oštećeni su prozori, kupole i istorijska fasada crkve napravljena od žute kijevske cigle, "deo crkve koji više od jednog veka čuva sećanje na ovaj okrug".

Kako je preneo Ukrinform, Rusija je u noći 24. septembra napala Kijev balističkim raketama i dronovima.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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