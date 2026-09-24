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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina postigla sporazum o isporuci paketa raketa za sisteme protivvazdušne odbrane "Patriot", ali nije precizirao sa kojom zemljom je sporazum postignut.

Šef države je dao izjavu tokom sastanka sa predstavnicima i liderima ukrajinske zajednice u Sjedinjenim Državama, javlja Ukrinform, pozivajući se na svoj Telegram kanal.

- Danas smo postigli dogovor, neću reći sa kim, o paketu raketa za sisteme Patriot. Ovo je važna odluka - rekao je on.

Zelenski je napomenuo da je platforma UN omogućila Ukrajini i drugim zemljama da ojačaju svoje kapacitete.

- Potpisali smo bezbednosni sporazum sa Australijom. Ovo je 30. bezbednosni sporazum Ukrajine. Istorijski gledano, to je prvi bezbednosni sporazum sa zemljom koja je van NATO-a i EU. I ovo je doprinos. Potpisali smo sporazum o dronovima sa Finskom. Ovo je snažan rezultat koji jača obe zemlje - rekao je Zelenski.

Šef države je dodao da je, u okviru Generalne skupštine UN, ukrajinski tim održao 20 sastanaka sa liderima raznih zemalja.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski boravio je u Sjedinjenim Državama od 22. do 24. septembra, gde je držao govor u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN). Na marginama GS UN sastao se i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

(Kurir.rs/Ukrinform)

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