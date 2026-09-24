"DANAS SMO POSTIGLI DOGOVOR, OVO JE VAŽNA ODLUKA" Zelenski saopštio sjajnu vest za Ukrajinu, ali nije otkrio sa kime je postignut sporazum
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina postigla sporazum o isporuci paketa raketa za sisteme protivvazdušne odbrane "Patriot", ali nije precizirao sa kojom zemljom je sporazum postignut.
Šef države je dao izjavu tokom sastanka sa predstavnicima i liderima ukrajinske zajednice u Sjedinjenim Državama, javlja Ukrinform, pozivajući se na svoj Telegram kanal.
- Danas smo postigli dogovor, neću reći sa kim, o paketu raketa za sisteme Patriot. Ovo je važna odluka - rekao je on.
Zelenski je napomenuo da je platforma UN omogućila Ukrajini i drugim zemljama da ojačaju svoje kapacitete.
- Potpisali smo bezbednosni sporazum sa Australijom. Ovo je 30. bezbednosni sporazum Ukrajine. Istorijski gledano, to je prvi bezbednosni sporazum sa zemljom koja je van NATO-a i EU. I ovo je doprinos. Potpisali smo sporazum o dronovima sa Finskom. Ovo je snažan rezultat koji jača obe zemlje - rekao je Zelenski.
Šef države je dodao da je, u okviru Generalne skupštine UN, ukrajinski tim održao 20 sastanaka sa liderima raznih zemalja.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski boravio je u Sjedinjenim Državama od 22. do 24. septembra, gde je držao govor u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (GS UN). Na marginama GS UN sastao se i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.
(Kurir.rs/Ukrinform)