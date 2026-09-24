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Županijski sud u Puli odobrio je izručenje ukrajinskog državljanina Volodimira ŽuravljovaNemačkoj, koja ga sumnjiči za učešće u sabotaži gasovoda Severni tok 1 i 2.

Odluka o izručenju doneta je 18. septembra, a sud je o njoj pismeno obavestio stranke pet dana kasnije.

U rešenju se navodi da će, nakon što odluka postane pravosnažna, Ministarstvo unutrašnjih poslova predati Žuravlova nadležnim nemačkim organima.

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Hapšenje i izručenje Serhija Kuznjecova Foto: Uli Deck/DPA

Njegov ukrajinski advokat Mikola Katerinčuk najavio je žalbu, navodeći da odluku suda smatra pristrasnom i politički motivisanom.

Žuravlov je drugi osumnjičeni u ovom slučaju. U nemačkom pritvoru već se nalazi ukrajinski državljanin Serhij Kuznjecov, koji je uhapšen prošlog leta tokom odmora u Italiji.

Protiv Kuznjecova je nemačko Savezno državno tužilaštvo krajem juna ove godine podiglo zvaničnu optužnicu. U njoj se navodi da su on i ostali članovi grupe delovali kao pripadniciukrajinske vojske.

Nemačko Savezno državno tužilaštvo potvrdilo je 19. avgusta da je Žuravlov uhapšen u Hrvatskoj. Pre toga je u dva navrata uspeo da izbegne hapšenje i izručenje Nemačkoj.

Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Prema pisanju medija, priveden je tokom snimanja holivudskog filma o sabotaži, čiji je radni naziv "Zmijsko ostrvo".

Radnja filma "Snake Island" direktno je inspirisana eksplozijama koje su na dnu Baltičkog mora uništile gasovode Severni tok 1 i 2.

Priča prati operaciju tajnog tima ukrajinskih ronilaca koji kreću u izuzetno opasnu podvodnu misiju usred eskalacije sukoba između Rusije i Ukrajine.

Nakon što su početkom avgusta scene snimane u Zagrebu, filmska ekipa preselila se na obalu, tačnije u Pulu, verovatno zbog snimanja podvodnih i ronilačkih scena. Upravo na toj lokaciji policija je locirala i uhapsila osumnjičenog ukrajinskog ronioca.

(Kurir.rs/Index.hr)

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