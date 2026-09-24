UKRAJINAC RAZNEO SEVERNI TOK PA UHAPŠEN U HRVATSKOJ: Lociran je i uhvaćen tokom snimanja holivudskog filma o sabotaži, evo šta ga sad čeka!
- Županijski sud u Puli odobrio je izručenje ukrajinskog državljanina Volodimira Žuravljova Nemačkoj, koja ga sumnjiči za sabotažu Severnog toka 1 i 2.
- Njegov advokat najavio je žalbu, dok nemačko tužilaštvo navodi da je Žuravljov uhapšen u Hrvatskoj nakon što je ranije izbegao hapšenje.
Županijski sud u Puli odobrio je izručenje ukrajinskog državljanina Volodimira ŽuravljovaNemačkoj, koja ga sumnjiči za učešće u sabotaži gasovoda Severni tok 1 i 2.
Odluka o izručenju doneta je 18. septembra, a sud je o njoj pismeno obavestio stranke pet dana kasnije.
U rešenju se navodi da će, nakon što odluka postane pravosnažna, Ministarstvo unutrašnjih poslova predati Žuravlova nadležnim nemačkim organima.
Njegov ukrajinski advokat Mikola Katerinčuk najavio je žalbu, navodeći da odluku suda smatra pristrasnom i politički motivisanom.
Žuravlov je drugi osumnjičeni u ovom slučaju. U nemačkom pritvoru već se nalazi ukrajinski državljanin Serhij Kuznjecov, koji je uhapšen prošlog leta tokom odmora u Italiji.
Protiv Kuznjecova je nemačko Savezno državno tužilaštvo krajem juna ove godine podiglo zvaničnu optužnicu. U njoj se navodi da su on i ostali članovi grupe delovali kao pripadniciukrajinske vojske.
Nemačko Savezno državno tužilaštvo potvrdilo je 19. avgusta da je Žuravlov uhapšen u Hrvatskoj. Pre toga je u dva navrata uspeo da izbegne hapšenje i izručenje Nemačkoj.
Prema pisanju medija, priveden je tokom snimanja holivudskog filma o sabotaži, čiji je radni naziv "Zmijsko ostrvo".
Radnja filma "Snake Island" direktno je inspirisana eksplozijama koje su na dnu Baltičkog mora uništile gasovode Severni tok 1 i 2.
Priča prati operaciju tajnog tima ukrajinskih ronilaca koji kreću u izuzetno opasnu podvodnu misiju usred eskalacije sukoba između Rusije i Ukrajine.
Nakon što su početkom avgusta scene snimane u Zagrebu, filmska ekipa preselila se na obalu, tačnije u Pulu, verovatno zbog snimanja podvodnih i ronilačkih scena. Upravo na toj lokaciji policija je locirala i uhapsila osumnjičenog ukrajinskog ronioca.
(Kurir.rs/Index.hr)