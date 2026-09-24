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- Sve to može da ukazuje na moguće pogoršanje situacije - rekao je sagovornik agencije.

Tokom noći između srede i četvrtka američki izviđački avioni primećeni su iznad ostrva Kešm i Hengam, dok su iznad iranske provincije Kermanšah uočeni avioni i mali dronovi.

Izvor je dodao da je Vašington u region prebacio i 12 borbenih aviona F-16 iz baze Špangdalem.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Sredinom junaSjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran potpisali su memorandum koji je trebalo da pokrene mirovni proces.

Međutim, tri nedelje kasnije počela je nova eskalacija. SAD su optužile Iran za napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, nakon čega su dve strane obnovile razmenu udara.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Dvadesetog avgusta Donald Tramp objavio je početak ekonomske operacije protiv Teherana, za koju je rekao da predstavlja izolaciju Irana do sada nezabeleženih razmera.