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- Sve to može da ukazuje na moguće pogoršanje situacije - rekao je sagovornik agencije.

Tokom noći između srede i četvrtka američki izviđački avioni primećeni su iznad ostrva Kešm i Hengam, dok su iznad iranske provincije Kermanšah uočeni avioni i mali dronovi.

Izvor je dodao da je Vašington u region prebacio i 12 borbenih aviona F-16 iz baze Špangdalem.

Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

Sredinom junaSjedinjene Američke Države i Islamska Republika Iran potpisali su memorandum koji je trebalo da pokrene mirovni proces.

Međutim, tri nedelje kasnije počela je nova eskalacija. SAD su optužile Iran za napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu, nakon čega su dve strane obnovile razmenu udara.

iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Dvadesetog avgusta Donald Tramp objavio je početak ekonomske operacije protiv Teherana, za koju je rekao da predstavlja izolaciju Irana do sada nezabeleženih razmera.

Prošle nedelje sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Mohsen Rezaei izjavio je da je Iran preko Katara SAD-u prosledio mirovni predlog. Međutim, prema podacima Rojtersa, između dve strane i dalje postoji veliki broj nesuglasica.

(Kurir.rs/RIA Novosti)

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