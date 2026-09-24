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Poljskaje u četvrtak privremeno evakuisala dva granična prelaza sa Ukrajinomnakon što je Rusijaizvela novi napad na zapadni deo Ukrajine, u neposrednoj blizini poljske granice.

Premijer Poljske, Donald Tusk potvrdio je da su zbog napada evakuisani granični prelazi u Hrubješovu i Dorohusku. Poljska je istovremeno podigla nivo pripravnosti svojih vojnih snaga i pojačala vazdušni nadzor.

- Tokom mojih razgovora sa premijerom Radevim, Rusija je ponovo napala Ukrajinu u blizini poljske granice. Evakuisali smo granične prelaze u Hrubješovu i Dorohusku - rekao je Tusk nakon sastanka sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Gabrielle CEZARD / Sipa Press / Profimedia, EPA Ronald Wittek

Poljski premijer poručio je da situacija zahteva dodatni oprez i pripreme za naredne mesece. On je prethodno upozoravao da postoji realan rizik da ruski dronovi ili druge vrste projektila uđu u vazdušni prostor neke od zemalja NATO na istočnom krilu.

Tusk je ranije upozorio da bi Rusija mogla da izvede hibridne napade na evropske države koje podržavaju Ukrajinu, uključujući Poljsku. Prema njegovim rečima, eventualni napadi mogli bi da budu predstavljeni kao "slučajni" kako bi se oslabila spremnost NATO-a da odgovori.

1/10 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Jaap Arriens/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen/Youtube

Poljska je poslednjih nedelja pojačala zaštitu svoje istočne granice i vazdušnog prostora. Posebna pažnja posvećena je graničnim prelazima sa Ukrajinom, za koje Varšava strahuje da bi mogli postati mete napada usmerenih na ukrajinsku logistiku i trgovinske pravce.

Tusk je ranije rekao i da je od američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) dobio izveštaj o mogućim događajima u narednim mesecima, koji je, prema njegovim rečima, u skladu sa upozorenjima koja već duže iznosi.