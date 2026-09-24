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Ruske snage napale su Kramatorskbombama i dronovima, a među desetinama oštećenih civilnih objekata nalazi se i pravoslavna crkva Svetog Jovana Krstitelja.

Regionalna policija saopštila je da su u napadu korišćene vođene bombe KAB-500 i KAB-250. U udarima je oštećeno oko 70 civilnih objekata, među kojima je 10 stambenih zgrada, 54 porodične kuće, poslovnica banke, prodavnica, kao i nekoliko vozila.

1/7 Vidi galeriju Oštećen pravoslavni hram u Kramatorsku Foto: Nacionalna policija Ukrajine, Nacionalna policija Ukrajine, Printscreen X, Printscreen X

Ukrajinska pravoslavna crkva (UPC) objavila je da je crkva Svetog Jovana Krstitelja pretrpela velika oštećenja. Oštećeni su zidovi, krov i kupola.

- Udarni talas iskrivio je metalnu konstrukciju zdanja, a čitavo područje prekriveno je krhotinama - navodi se u saopštenju UPC-a.

Početkom avgusta, u ruskom napadu dronom uništena je crkva Svete Vvedenske u Berislavu, u Hersonskoj oblasti. Gotovo 300 godina stara drvena crkva, koja je bila zaštićena kao spomenik arhitekture, tada je pretvorena u ruševine.

Crkva Svete Vvedenske sagrađena je 1726. godine i bila je jedan od retkih sačuvanih objekata verske baštine na oslobođenom delu Hersonske oblasti.

Iako su ruski napadi bili česti otkako su ukrajinske snage krajem 2022. preuzele kontrolu nad desnom obalom Dnjepra, istorijska crkva do tada je izbegla veća oštećenja.