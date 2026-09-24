Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da takozvani "dogovori iz Enkoridža", koji su uključivali zahteve Rusije da joj bude priznat suverenitet nad okupiranim ukrajinskim teritorijama, više nisu predmet pregovora.

Zelenski je to rekao tokom razgovora sa predstavnicima i liderima ukrajinske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom posete Njujorku, prenosi Ukrinform.

"Po mom mišljenju, pregovarački proces se udaljio od svega što se odnosilo na neutralnost Ukrajine i takozvane dogovore iz Enkoridža '3+2'", rekao je Zelenski, navodeći da je reč o priznavanju ruskog suvereniteta nad Krimom, Donjeckom i Luganskom oblašću, kao i nad okupiranim delovima Hersonske i Zaporoške oblasti.

On je dodao da je u tome ulogu imao američki tim.

Tramp i Putin na Aljasci Foto: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Istovremeno, Zelenski je naglasio da su Oružane snage Ukrajine imale najveću ulogu u uklanjanju takozvanog "duha Enkoridža" sa dnevnog reda.

Prema njegovim rečima, Ukrajina trenutno kontroliše situaciju na bojnom polju, dok rusko napredovanje, tamo gde ga ima, Rusiju skupo košta, pre svega u ljudstvu.

Zelenski je ocenio da situacija na frontu omogućava Ukrajini da ne prihvati zahteve Rusije, za koje je rekao da njegova zemlja "nikada neće da ih prihvati u tom obliku".

On je naveo da predsednik Rusije Vladimir Putin i dalje želi da okupira celu Ukrajinu, a ne samo Donbas.

Prema njegovim rečima, Ukrajina nema iluzija da je cilj Moskve da u nekom obliku zauzme i okupira celu zemlju i da je učini delom Rusije.

Zelenski je zaključio da je upravo zbog takvog stava Rusije mirovni proces složen.