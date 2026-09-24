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Ruski predsednik Vladimir Putin lično će odlučiti o svom putovanju na samit G20 u Majamiju, a Moskva je zahvalna na pozivu, izjavio je danas zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov.

"Ispitaćemo sve okolnosti koje okružuju trenutnu situaciju. Predsednik će, naravno, lično doneti odgovarajuću odluku", rekao je Rjabkov novinarima, prenose RIA Novosti.

On je kazao da je jasno da je sastanak G20 jedan od najvažnijih međunarodnih događaja u bilo kojoj godini, ali da je "prerano je razgovarati o bilo kakvim specifičnostima u vezi sa ovim pozivom".

Ranije je američki državni sekretar Marko Rubio objavio da je Vašington pozvao Putina na samit G20 u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao da je Rusija zahvalna i da ceni poziv Putinu na samit G20, i da će on biti razmotren.

Kurir.rs/RIA Novosti

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