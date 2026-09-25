VELIKI USPEH I POVRATAK ISLAMISTA U ARAPSKOJ DRŽAVI: Zalažu se za hitan prekid svih odnosa sa Izraelom, vladajuća stranka pretrpela snažan poraz (FOTO/VIDEO)
- Islamistički PJD se vratio u parlament sa 54 mesta, nakon što je 2021. pao na samo 13 mandata.
- Izlaznost je bila oko 38 odsto, najniža od 2007. godine, uz veliko nezadovoljstvo zbog ekonomskih i socijalnih problema.
Stranka koja je predvodila odlazeću vladu Marokadoživela je veliki poraz na parlamentarnim izborima, dok je islamistička Stranka pravde i razvoja (PJD), koja se tokom kampanje protivila odnosima Maroka i Izraela, ostvarila veliki uspeh.
Stranka autentičnosti i modernosti (PAM) osvojila je najviše mandata - 97 od ukupno 395 mesta u Predstavničkom domu. Nacionalni skup nezavisnih (RNI), koji je predvodio dosadašnju vladu, pao je na drugo mesto sa 66 mandata, dok je konzervativni "Istiklal" osvojio 65.
Najveće iznenađenje predstavlja rezultat PJD-a. Stranka, koja je nakon velikog poraza 2021. godine pala sa 125 na samo 13 mandata, sada je osvojila 54 mesta i postala četvrta najveća politička snaga u parlamentu.
Prema marokanskom ustavu, kralj Muhamed VI poverava mandat za sastav vlade stranci koja osvoji najviše mandata.
To znači da će PAM dati budućeg premijera, ali kralj nije obavezan da izabere lidera stranke. PAM sa 97 mandata nema većinu, za koju je potrebno 198 mesta, pa će nova vlada morati da bude formirana kroz koaliciju.
Među mogućim kandidatima za premijera pominju se Fuzija Lekdža, predsednik Kraljevskog marokanskog fudbalskog saveza i funkcioner PAM-a, kao i Fatima-Zahra El Mansuri, gradonačelnica Marakeša i visoka funkcionerka stranke.
Ukoliko bude izabrana, postala bi prva žena na čelu marokanske vlade.
PJD protiv odnosa sa Izraelom
Povratak PJD-a mogao bi da pojača unutrašnji politički pritisak zbog odnosa Maroka i Izraela. Dve zemlje su normalizovale odnose 2020. godine u okviru Avramovih sporazuma, uz posredovanje SAD, ali su veze ozbiljno opterećeneratom u Gazi i protestima u Maroku.
Lider PJD-a i bivši premijer Abdelilah Benkirane tokom kampanje je rekao da je normalizacija odnosa sa Izraelom bila "greška".
Među novim poslanicima je i Aziz Hanaoui, poznati protivnik normalizacije, koji je učestvovao u organizovanju protesta protiv posete izraelske ministarke saobraćaja Miri Regev Maroku.
Ipak, spoljna i bezbednosna politika Maroka u velikoj meri ostaju u nadležnosti kralja, pa izborni rezultat ne znači automatski promenu odnosa sa Izraelom.
Rekordno mala izlaznost
Na izbore je izašlo oko 38 odsto registrovanih birača, odnosno gotovo šest miliona od 15,8 miliona. To je najmanja izlaznost od 2007. godine i značajan pad u odnosu na više od 50 odsto 2021. godine.
Izbori su održani uz veliko nezadovoljstvo građana zbog nezaposlenosti, nejednakosti, zdravstvenog sistema, obrazovanja i troškova života.
Nezaposlenost među mladima od 15 do 24 godine dostigla je oko 37 odsto tokom 2025. godine, dok je ukupna stopa nezaposlenosti bila oko 13 odsto.