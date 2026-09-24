Govor Si Đinpinga na ceremoniji dobrodošlice u Beloj kući
Poštovani predsedniče Tramp, poštovana gospođo Melanija Tramp, dame i gospodo, dragi prijatelji,
Veliko mi je zadovoljstvo što sam u državnoj poseti prelepim Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujem predsedniku Trampu i njegovoj supruzi na srdačnom gostoprimstvu koje su ukazali meni i mojoj supruzi.
Kina i Sjedinjene Američke Države su velike zemlje, a kineski i američki narodi su veliki narodi. U Sjedinjene Američke Države došao sam na poziv predsednika Trampa da bismo negovali naše prijateljstvo, proširili saradnju i unapredili dobrobit naroda dve zemlje.
Suočene sa promenama u svetu, promenama našeg vremena i istorijskim promenama, Kina i Sjedinjene Američke Države, kao dve velike zemlje, nose istorijsku odgovornost za unapređivanje razvoja i napretka čovečanstva.
Tokom posete predsednika Trampa Kini ove godine, saglasili smo se da izgradimo konstruktivne i strateški stabilne odnose između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. To je naišlo na široku podršku naroda dve zemlje i međunarodne zajednice. Spreman sam da zajedno sa predsednikom Trampom uložim napore, kako bismo usmeravali veliki brod kinesko-američkih odnosa da plovi stabilno i daleko.
– Moramo da ojačamo komunikaciju. Kina i Sjedinjene Američke Države imaju različite nacionalne okolnosti, a otvorenim, dubinskim i kontinuiranim dijalogom možemo unaprediti međusobno razumevanje, tražiti zajedničko uz istovremeno prihvatanje razlika i graditi međusobno poverenje. Podstičemo nadležna ministarstva i institucije dve zemlje u oblastima diplomatije, ekonomije i trgovine, finansija, sprovođenja zakona i međuljudskih, kao i razmena u oblasti kulture, da ojačaju komunikaciju i podržavamo proširenje razmene između zakonodavnih institucija dve zemlje.
– Moramo iskreno da sarađujemo. Interesi Kine i Sjedinjenih Američkih Država duboko su isprepletani i prostor za saradnju je veoma širok. Vrata Kine za otvaranje prema svetu uvek su širom otvorena. Pozdravljamo američke kompanije da ulažu i posluju u Kini i nadamo se da će američka strana pravedno tretirati kineske kompanije. Kina i Sjedinjene Američke Države su obe velike zemlje u oblasti veštačke inteligencije. Imamo sposobnost i odgovornost da veštačku inteligenciju dobro razvijamo i njome dobro upravljamo, kako bismo osigurali da razvoj veštačke inteligencije uvek bude pod ljudskom kontrolom i da služi dobrobiti ljudi.
– Moramo mirno da koegzistiramo. Kina i Sjedinjene Američke Države ne treba da izbegavaju da govore o konkurenciji, ali ta konkurencija treba da bude zdrava i ograničena jasnim granicama; treba da bude poput trke u kojoj jedna strana nastoji da sustigne i prestigne drugu, a ne borbe u kojoj jedan pobeđuje, a drugi gubi. Dame i gospodo, dragi prijatelji!
KMG
Tokom Drugog svetskog rata, Kina i Sjedinjene Američke Države rame uz rame su se borile protiv fašističke agresije. Kineski narod neće zaboraviti tu istoriju, a nije je zaboravio ni američki narod. Nada kinesko-američkih odnosa leži u narodima, a budućnost u mladima. Džinovske pande su ambasadori prijateljstva između kineskog i američkog naroda. Danas želim da podelim jednu dobru vest: za nekoliko dana, džinovske pande „Ping Ping“ i „Fu Šuang“ nastaniće se u Zoološkom vrtu u Atlanti i susresti se sa američkim narodom.
Dame i gospodo, dragi prijatelji!
Ostvarenje velikog podmlađivanja kineske nacije i činjenje Amerike ponovo velikom nisu međusobno suprotstavljeni ciljevi. Negujmo duh posvećenosti narodima i pokažimo istorijsku proaktivnost, neprestano unapređujmo prijateljstvo između kineskog i američkog naroda i zajedno gradimo bolji svet!
Hvala vam svima!
Pripremio: Luo Ći