Veliko mi je zadovoljstvo što sam u državnoj poseti prelepim Sjedinjenim Američkim Državama. Zahvaljujem predsedniku Trampu i njegovoj supruzi na srdačnom gostoprimstvu koje su ukazali meni i mojoj supruzi.

Kina i Sjedinjene Američke Države su velike zemlje, a kineski i američki narodi su veliki narodi. U Sjedinjene Američke Države došao sam na poziv predsednika Trampa da bismo negovali naše prijateljstvo, proširili saradnju i unapredili dobrobit naroda dve zemlje.

Suočene sa promenama u svetu, promenama našeg vremena i istorijskim promenama, Kina i Sjedinjene Američke Države, kao dve velike zemlje, nose istorijsku odgovornost za unapređivanje razvoja i napretka čovečanstva.

Tokom posete predsednika Trampa Kini ove godine, saglasili smo se da izgradimo konstruktivne i strateški stabilne odnose između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. To je naišlo na široku podršku naroda dve zemlje i međunarodne zajednice. Spreman sam da zajedno sa predsednikom Trampom uložim napore, kako bismo usmeravali veliki brod kinesko-američkih odnosa da plovi stabilno i daleko.

– Moramo da ojačamo komunikaciju. Kina i Sjedinjene Američke Države imaju različite nacionalne okolnosti, a otvorenim, dubinskim i kontinuiranim dijalogom možemo unaprediti međusobno razumevanje, tražiti zajedničko uz istovremeno prihvatanje razlika i graditi međusobno poverenje. Podstičemo nadležna ministarstva i institucije dve zemlje u oblastima diplomatije, ekonomije i trgovine, finansija, sprovođenja zakona i međuljudskih, kao i razmena u oblasti kulture, da ojačaju komunikaciju i podržavamo proširenje razmene između zakonodavnih institucija dve zemlje.