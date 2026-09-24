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Ruske trupe su danas skoro 40 puta napale dva okrugaDnjepropetrovske oblasti, pri čemu su tri osobe povređene, dok su u Hersonskoj oblasti u napadima povređene četiri osobe, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne uprave Oleksandar Ganža je u objavi na Telegramu rekao da su ruske trupe u napadu na tu oblast koristile dronove i artiljeriju, prenosi Ukrinform.

Ganža je kazao da su u Nikopoljskom okrugu meta napada bila naselja Nikopolj, Marganetska, Pokrovska i Červonogrigorivska, u kojima su oštećeni poljoprivredno preduzeće, prodavnice i automobili.

U Hersonskoj oblasti su četiri osobe povređene u granatiranju, a ruske trupe su napadale naselja artiljerijom i dronovima različitih tipova.

Kurir.rs/Ukrinform

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