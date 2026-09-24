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Novinarima iz CNN, Politica i MS NOW-a je dozvoljen povratak u Belu kuću pošto su zatražili hitno sudsko ročište kako bi im se vratio ukinuti pristup.

U sudskom podnesku, medijske kuće su optužile Belu kuću da je više puta kršila sudijski nalog kojim je ukinuta zabrana predsednika Donalda Trampa za te tri medijske kuće.

Bela kuća je u svom podnesku navela da su jutros počeli da obnavljaju pristup. CNN, MS NOW i Politico su izvestili da im je dozvoljen ulazak nekoliko sati nakon što su neki od njihovih zaposlenih odbijeni na ulazu. Tramp je prvobitno rekao da je odbio pristup zbog „lažnih vesti“, dok je Bela kuća kasnije navela zabrinutost za nacionalnu bezbednost.

Ranije ujutru, sudija Timoti Keli je presudio da zabrana mora biti privremeno ukinuta jer krši ustavno pravo medija na pravedno suđenje. Bela kuća je u podnesku navela da su novinarske propusnice vraćene do 9:07 časova po lokalnom vremenu, a oduzete lične karte bile su dostupne od 9:45 časova.

Ovaj sukob je ograničio deo televizijskog izveštavanja o poseti kineskog predsednika Si Đinpinga Beloj kući pre državne večere.

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CNN je izvestio da je nekim njihovim reporterima zabranjen ulazak, uključujući i visoku dopisnicu Bele kuće Betsi Klajn. Međutim, jednom producentu te kuće je dozvoljen ulazak. Politiko je naveo da je jednom od njihovih reportera zabranjen ulazak u Belu kuću i da su mu novinarske akreditacije oduzete. MS NOW je izvestio da su njihovoj dopisnici Lauri Baron-Lopez i jednom producentu oduzete propusnice i zabranjen im je ulazak, dok je drugom producentu dozvoljen ulazak.

Tužba i medijska solidarnost

Tramp je prvo prošlog petka objavio da zabranjuje pristup CNN-u, MS NOW-u i Politiku. Optužio ih je da pišu „fikciju ili laži“ o njegovoj administraciji. Do subote ujutru, sva tri medija su izvestila da im je odbijen ulazak i da su im lične karte oduzete.

U zajedničkom saopštenju u ponedeljak, oni su rekli da pokreću pravne mere kako bi „branili princip da vlada ne odlučuje o čemu mediji izveštavaju“. U znak solidarnosti, televizijske mreže Foks njuz, NBC, CBS i ABC privremeno su obustavile svoje televizijsko izveštavanje iz Bele kuće.

Više od 50 medijskih organizacija različitih ideoloških orijentacija podnelo je sudu podnesak kao „prijatelji suda“ u znak podrške tužbi. Među njima su bili Foks njuz, Njujork tajms, Vašington post i Vol strit žurnal.

U prošlosti je bilo slučajeva kada su američke administracije pokušavale da ograniče pristup određenim medijima. Godine 2009, Obamina administracija je pokušala da isključi Foks njuz iz učešća u intervjuu sa zvaničnikom. Nakon prigovora drugih mreža u novinarskom krugu, Foks njuzu je ipak bio dozvoljen ulazak.