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Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko pomilovao je danas 15 zatvorenika ukazom, a ta odluka dolazi posle razgovora prošle nedelje sa izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, prenela je agencija Rojters.

Trampov izaslanik Džon Koul pregovara sa Lukašenkom više od godinu dana i do sada je omogućio oslobađanje nekoliko stotina zatvorenika, uključujući opozicione ličnosti, aktiviste, novinare i advokate – u zamenu za ukidanje pojedinih američkih sankcija.

Organizacija za ljudska prava Vjasna, čiji je rad zabranjen, navodi da u Belorusiji i dalje ima 883 politička zatvorenika, osuđena za dela kao što su ekstremističke aktivnosti, podsticanje na mržnju ili vređanje predsednika.

Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, vlada Belorusijom od 1994. godine. On negira postojanje političkih zatvorenika u ovoj bivšoj sovjetskoj republici, ali je stupio u kontakt sa Trampovom administracijom kako bi dobio ublažavanje sankcija i smanjio međunarodnu izolaciju.

Kabinet Lukašenka je saopštio da se među 15 novopomilovanih osoba nalazi 10 žena, kao i da je njih 13 "počinilo krivična dela ekstremističke prirode".

Navedeno je da su pomilovanja odobrena nakon što su oni zatražili milost i izrazili kajanje.