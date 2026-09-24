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Rusija je zabeležila mešanje Evropske unije u izbore za Državnu dumu, a u Briselu je unapred bio pripremljen dokument kojim je trebalo osporiti izborni proces, izjavio je direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin.

"Mešanja je bilo, mi smo to zabeležili. Zabeležili smo i činjenicu da je u Evropskoj komisiji unapred pripremljen dokument kako bi se objavilo da su izbori bili loši", rekao je Nariškin.

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Sergej Nariškin Foto: Aleksey Nikolskyi / Sputnik / Profimedia

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je 20. septembra da je Evropska unija nekoliko dana pre početka glasanja odobrila izjavu prema kojoj su izbori "nevažeći sa stanovišta evropskih standarda demokratije".

Spoljna obaveštajna služba Rusije je još krajem jula saopštila da se Parlamentarna skupština Saveta Evrope i Evropski parlament pripremaju da ne priznaju rezultate izbora u Rusiji zbog navodnih grubih nepravilnosti, podseća Sputnjik.

SVR je tada tvrdila i da je širenje teza o "nelegitimnosti i nezakonitosti" izbora povereno strukturama ruske nesistemske opozicije koja deluje iz inostranstva.

Izbori za poslanike devetog saziva Državne dume i drugi izbori održani su od 18. do 20. septembra. Na izborima 2026. birani su nosioci ukupno 20.700 poslaničkih mandata i drugih izbornih funkcija.

Kurir.rs/RIA Novosti

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