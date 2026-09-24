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Palestinski predsednik Mahmud Abas ponovo je večeras potvrdio planove za održavanje parlamentarnih izbora 28. novembra, prvih takvih izbora u poslednjih 20 godina, uprkos ozbiljnim sumnjama u zemlji da će se oni zaista održati, preneo je Rojters.

Abas (90) je u unapred snimljenom video-obraćanju Generalnoj debati 81. zasedanja Generalne skupštine UN osudio ograničenja koja su SAD nametnule palestinskoj delegaciji u pogledu pristupa sedištu UN, ocenivši ih kao kršenje obaveza Vašingtona kao zemlje domaćina.

"Završili smo nacionalni program reformi na koji smo se obavezali pred svojim narodom i međunarodnom zajednicom", rekao je Abas u obraćanju iz Ramale, na Zapadnoj obali koju je okupirao Izrael.

1/6 Vidi galeriju Upad gladnih Palestinaca u skladište hrane u Pojasu Gaze Foto: Printscreen X

Abas, koji je rekao da se ide "ka parlamentarnim izborima 28. novembra ove godine", pod pritiskom je Sjedinjenih Američkih Država da sprovede reforme u cilju rešavanja problema korupcije i načina upravljanja.

Američke vlasti tvrde da to Abas do sada nije učinio.

Palestinci nisu održali parlamentarne ni predsedničke izbore još od perioda 2005–2006. godine, nakon čega je Abasov rival, islamistička grupa Hamas, preuzeo kontrolu nad Gazom i proterao njegove pristalice.