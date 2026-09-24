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Američki Senat danas je tesnom većinom odbacio rezolucijukoju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava.

Senat je glasao 50 prema 49 protiv rezolucije, koja je u julu usvojena u Predstavničkom domu Kongresa, prenosi Rojters.

Glasanje je uglavnom bilo po stranačkoj liniji, pri čemu je većina republikanaca američkog predsednika Donalda Trampa glasala protiv rezolucije, dok su gotovo sve demokrate glasale za nju.

Predstavnički dom je 23. jula usvojio sličnu rezoluciju sa 214 glasova "za", 208 "protiv", dok je devet zakonodavaca bilo uzdržano, kojom se od Trampa traži da obustavi vojne operacije protiv Irana ukoliko ih Kongres prethodno ne odobri.

Za rezoluciju je glasalo 210 demokrata i četiri republikanca, dok je protiv bilo 207 republikanaca i jedan nezavisni poslanik.