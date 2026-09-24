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Izraelski premijer Benjamin Netanjahuizjavio je danas pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se "zakleo" da će sprečiti "iransko ubilačko, diktatorsko vođstvo" da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrebljeno protiv Izraela.

Neposredno nakon što se Netanjahu pojavio za govornicom, desetine diplomata napustile su salu u kojoj se održava Generalna skupština, nakon čega ih je on nazvao "moralnim kukavicama".

Govoreći o Iranu, on je rekao da je bilo teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali i naveo da je to za njega bila "jedna od najlakših odluka" koje je ikada doneo kao premijer.

"Da to nismo uradili, svi bismo bili mrtvi", smatra Netanjahu.

Foto: Printskrin Youtube

Reagujući na obraćanje pred GS UN sirijskog predsednika Ahmada Al Šare, koji je pozvao izraelske snage da napuste Golansku visoravan u Siriji, Netanjahu je rekao da bi Šara "trebalo da zna" da je "jevrejski narod na Golanskoj visoravni još od vremena Mojsija" i dodao da se Izrael neće povući sa te teritorije.

Prema nejgovim rečima, Izrael za kolonijalizam optužuju zemlje poput Francuske i Ujedinjenog kraljevstva, koje su, kako je rekao, pronašle taj termin.

On je ponovio tvrdnje američkog predsednika Donalda Trampa da su vojske Sjedinjenih Američkih Država i Izraela uništile iransku vojsku, a Trampa nazvao najboljim partnerom kojeg Izrael ima.

Kako je naveo, Izrael se bori u ratu "na sedam frontova", i to protiv Hamasa, Hezbolaha, Hutija, Irana, kao i grupa u Iraku, Siriji i Palestini.

Govoreći o Hezbolahu i Hamasu, on je izvadio pejdžer i upitao: "Sećate li se ovoga? Hamas se svakako seća", aludirajući na napad izraelske službe iz 2024, kada je više hiljada pejdžera istovremeno eksplodiralo u Libanu i kada je ubijeno devet, a ranjeno oko 3.000 ljudi.

Odbacio je optužbe da je Izrael počinio genocid u Pojasu Gaze, rekavši da one koji za to optužuju, uključujući gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija, treba da bude sramota.

Netanjahu je tvrdio da na okupiranoj Zapadnoj obali "svega šaka maldih delinkvenata, njih oko 150", sprovodi nasilje, tako što baca kamenje ili seče drva masline.

"Povremeno, podmetnu požar", rekao je Netanjahu i istakao da ne podržava takvo ponašanje.

On je umanjio izveštaje o stradalima na okupiranoj Zapadnoj obali.

"Broj stradalih u godinu ili dve, je oko dvoje ili troje mrtvih, nasuprot hiljadama terotističkih napada na mirne koloniste, časne ljude koji poštuju zakon", naveo je predsednik Izraela.

Netanjahu je predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana opisao kao tiranina, a Tursku kao "poslednju u nizu zemlju koja je super-širilac antisemitskih laži".

Izneo je tvrdnju da Erdogan želi da preuzme Siriju.

"To ne iznenađuje, zato što on poziva na uništenje Izraela skoro svakodnevno, kaže da će on da vlada Jerusalimom. Ne, gospodine, nećete", rekao je Netanjahu.