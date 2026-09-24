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Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da Rusija pojačava neprijateljske aktivnosti prema Evropi, navodeći da Francuska mora da bude spremna za razvoj bezbednosnih pretnji, ali je istovremeno demantovao informacije da je CIA upozorila na mogući napad ruskih dronova na Evropu.

"Možemo da demantujemo tu informaciju, CIA nije poslala takvo upozorenje. Ali da, situacija postaje sve napetija", rekao je Makron u intervjuu za televizije TF1 i Frans 2, ističući da su se neprijateljske aktivnosti prema Ukrajini i evropskim zemljama umnožile.

Makron je kazao da postoji mogućnost da Francuska bude meta pokušaja ruskog napada poput onog na aerodromu u Lajpcigu, prenosi Figaro.

Na pitanje da li je Francuska mogla da bude meta ruskih napada dronovima, Makron je odgovorio potvrdno.

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Foto: THOMAS SAMSON / POOL/AFP POOL

"Rusija Evropu smatra strateškom dubinom Ukrajine. Godinama smo napadani na svim frontovima", rekao je francuski predsednik, dodajući da tenzije poslednjih nedelja rastu.

Makron je naveo da u Francuskoj do sada nije bilo napada poput onih koji su se dogodili u Lajpcigu, ali je istakao da se zemlja priprema za promenu bezbednosne situacije.

"Moramo da budemo realni kada je reč o razvoju pretnje i moramo da se pripremimo", rekao je on, navodeći da je Francuska pojačala mere zaštite civilnih i vojnih objekata, kao i kapacitete za suzbijanje dezinformacija.

Makron je kazao i da je verovatno da Rusija priprema mobilizaciju, navodeći da se u javnosti pominje broj od oko 300.000 vojnika.

On je najavio i potpisivanje sporazuma sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o dodatnoj isporuci radara i raketa Ukrajini, ocenivši da je reč o "konkretnoj" pomoći.

Govoreći o mogućem okončanju rata u Ukrajini, Makron je rekao da je predloženo istovremeno obustavljanje napada na energetsku infrastrukturu i napada u Crnom moru.
"Predložili smo dvostrani moratorijum. Prethodne godine Ukrajina je provela zimu u hladnoći, a Rusi sada rade isto", rekao je Makron.

Kurir.rs/TF1/Frans 2

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