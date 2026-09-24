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S,ena odmah stupila na snagu

S,ena odmah stupila na snagu

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Predsednica Kostarike Laura Fernandezsmenila je danas ministra spoljnih poslova Manuela Tovara, pošto je on bez njenog znanja prisustvovao visokom regionalnom sastanku o bezbednosti koji je predvodio američki predsednik Donald Tramp, čime je onemogućio predsednici da učestvuje na skupu.

Nekoliko predsednika latinoameričkih zemalja desne orijentacije učestvovalo je u utorak na sastanku inicijative "Štit Amerike", koalicije za borbu protiv narkokartela koju je Trampova administracija pokrenula u martu, prenosi Rojters.

Vlada Kostarike saopštila je da je Tovarova smena stupila na snagu odmah, navodeći da je njegov propust naneo "značajnu stratešku štetu" jer je Fernandez onemogućeno da učestvuje na sastanku.

"Štit Amerike" je multinacionalna koalicija predvođena SAD, čiji je cilj borba protiv trgovine drogom i organizovanog kriminala.

Vlada Kostarike navela je da tu koaliciju smatra ključnom za nacionalnu i javnu bezbednosnu politiku zemlje.

Za vršioca dužnosti ministra spoljnih poslova imenovana je aktuelna ministarka spoljne trgovine Kostarike Indijana Trehos.

Trehos će preuzeti funkciju po povratku iz Njujorka, gde učestvuje u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.