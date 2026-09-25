Slušaj vest

Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni put ka okončanju sukoba koji bi podrazumevao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza za plovidbu i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, izjavili su danas za Rojters izvori upoznati sa pregovorima.

Kako su navela dva iranska izvora, dva regionalna zvaničnika i dva zapadna diplomatska izvora, pregovore otežava to što nijedna strana ne želi prva da se odrekne poluge pritiska.

Ipak, prema njihovim navodima, u Iranu postoji svest o ekonomskim posledicama produžavanja sukoba.

Visoki iranski zvaničnik rekao je da bi najrealniji način za prevazilaženje zastoja bio dogovor u fazama, prema kojem bi Iran omogućio plovidbu kroz Ormuski moreuz u zamenu za ukidanje američke ekonomske blokade, uz mogućnost da Teheran dobije pristup zamrznutoj imovini.

"Jedan od načina da se krene napred bio bi da se kriza rešava u fazama. Prva bi bila ukidanje blokade i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza", rekao je on na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

To bi podrazumevalo da američki predsednik Donald Tramp pristane na još jedno privremeno rešenje, nakon što je prethodni dogovor propao u julu.

Zbog toga je jedan od ključnih izazova za pregovarače ne samo postizanje dogovora, već i obezbeđivanje dovoljno trajnih ustupaka kako bi obe strane imale poverenja u njegovo sprovođenje, naveli su izvori.

Tramp je rekao da veruje da bi SAD i Iran mogli da postignu dogovor nakon izbora za Kongres 3. novembra.

Visoki evropski zvaničnik rekao je da Iranci imaju "veoma dugu listu zahteva".

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Zvaničnik Bele kuće rekao je da je "Iran očajan za dogovorom", dok Tramp "drži sve karte u rukama i doneće odluku koja je najbolja za Sjedinjene Američke Države".

Prema njegovim rečima, Tramp je i dalje "spreman da razgovara sa Iranom pod odgovarajućim okolnostima", ali nema potrebu da pregovara i SAD su u "veoma snažnoj poziciji", imajući kontrolu nad Ormuskim moreuzom i suočavajući se sa iranskom ekonomijom koja "kolabira".

Zvaničnik je rekao da su razorne sankcije i jedna od najuspešnijih blokada u istoriji teško pogodile iransku ekonomiju i ostavile zemlju bez novca.

1/12 Vidi galeriju Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave Foto: Francisco Seco/AP

Kako je naveo, Tramp je spreman da pusti da se "neizbežni kolaps Irana" odvija, umesto da dozvoli da ga Teheran "nadmudri".

Bivši američki pregovarač Denis Ros ocenio je da postoji svega 30 odsto šanse da dogovor bude postignut pre izbora, ali da bi obe strane mogle da imaju snažnije razloge da postignu sporazum pre, nego nakon izbora za Kongres.

"Blokada je ono što zaista pritiska Irance. Ona ih guši", rekao je Ros.

Dogovor postignut pre izbora mogao bi Trampu da donese određene političke koristi, jer bi ponovno otvaranje Ormuskog moreuza moglo da smanji tenzije u Persijskom zalivu, ograniči rast cena nafte i doprinese smanjenju politički osetljivih cena benzina u SAD‚, navodi agencija.

Iran bi, s druge strane, mogao da ima veće šanse da dobije preko potrebnu ekonomsku pomoć dok Tramp i dalje ima snažniji politički podsticaj da postigne dogovor.

Nakon izbora za Kongres, rekao je Ros, Tramp bi mogao da bude suočen sa manjim političkim ograničenjima i biti spremniji da pojača pritisak na Iran ili razmotri vojne opcije.