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Policija je danas uhapsila najmanje 30 osoba, među kojima glumce i političare, tokom protesta ispred sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, uoči njegovog obraćanja Generalnoj skupštini UN, javljaju agencije.

Među uhapšenima su glumica Suzan Sarandon, dobitnica nagrade Emi Hana Ajnbinder, demokratska kandidatkinja za Kongres Darijaliza Avila Ševalije i član Gradske skupštine Njujorka Či Ose, prenosi Rojters.

"Ono što se radi Gazi, uništenje čitavog jednog društva, u naše ime i našim poreskim novcem, naša je odgovornost i moramo tome da se suprotstavimo. Netanjahu nema pravo da koristi platformu Ujedinjenih nacija da opravdava te zločine", rekla je Manije Moradijan, univerzitetska profesorka iranskog i jevrejskog porekla, koja je učestvovala u protestu.

Foto: Printskrin Youtube

Protest je organizovala jevrejska aktivistička grupa "Jevrejski glas za mir", koja podržava Palestince.

Oko 200 demonstranata okupilo se ispred sedišta UN u belim majicama sa porukama "Finansirajte ljude, a ne bombe", "Ne ratu" i "Oslobodite Palestinu".

Demonstranti su blokirali saobraćaj, nakon čega je policija preko razglasa zatražila da se raziđu.

Deo učesnika se pomerio na trotoare, dok je grupa demonstranata ostala da sedi na kolovozu i uzvikuje parole protiv Netanjahua.

Policajci su potom jednog po jednog izvodili demonstrante iz grupe, vezivali im ruke plastičnim vezicama iza leđa i sprovodili ih do policijskih autobusa, dok su oni nastavili da uzvikuju parole protiv izraelskog premijera.