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Ruske snage su rano u petak, 25. septembra, ponovo izazvale vazdušnu uzbunu u Kijevui nekoliko ukrajinskih oblasti, nakon što je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo upozorilo na pretnju od balističkih projektila iz ruske Brjanske oblasti.

Upozorenje je izdato u 1:26 časova po lokalnom vremenu. Nekoliko minuta ranije, ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da se bespilotne letelice na mlazni pogon kreću iz Černigovske oblasti prema Kijevu, dok se još jedan takav dron približavao prestonici iz pravca Gostomelja.

Balistička pretnja proglašena je završenom u 1:42 časa, ali je aktivnost ruskih dronova nastavljena u više ukrajinskih oblasti.

1/4 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev Foto: Printscreen/X

Nova eskalacija nakon smrtonosnog napada

Nova pretnja usledila je manje od 24 sata nakon što je Rusija tokom noći između 23. i 24. septembra izvela veliki kombinovani napad raketama i dronovima širom Ukrajine.

Prema podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, ruske snage su tokom napada koristile balističke projektile, bespilotne letelice na mlazni pogon i drugo udarno naoružanje protiv Kijeva i drugih delova zemlje.

U napadu su u Kijevu poginule dve osobe, dok je osam ljudi povređeno. Oštećene su stambene zgrade, porodilište, kao i energetska i logistička infrastruktura širom prestonice.

Napadi dronovima proširili se na jug i centralne delove zemlje

Ruski vazdušni napadi nastavili su se i u ranim jutarnjim satima u petak.

Nakon što je ukinuta balistička uzbuna za Kijev, ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo pratilo je dronove koji su se kretali prema Krivom Rihu i Dnjepru, dok su dronovi na mlazni pogon primećeni iznad Poltavske oblasti.

Dodatne bespilotne letelice kretale su se prema Černigovu, Čornomorsku i Nikolajevskoj oblasti.

Novi pritisak uoči mogućih mirovnih pregovora

Obnovljeni vazdušni napadi usledili su u trenutku kada Ukrajina nastavlja da insistira na međunarodnim mirovnim inicijativama i kredibilnim diplomatskim kanalima.

Kombinovanjem pretnje balističkim projektilima i napada dronovima na mlazni pogon, Rusija nastavlja da vrši snažan vojni pritisak i istovremeno nastoji da ošteti ukrajinsku infrastrukturu uoči zime.

Dok diplomatski kanali ostaju otvoreni, Rusija nastavlja sa napadima na ukrajinske gradove i ključnu infrastrukturu.

Kličko: U noćnom napadu na Kijev oštećene zgrade

U ruskom napadu raketama i dronovima u noći 25. septembra došlo je do požara u Kijevu kada je oštećena jedna poslovna zgrada, saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Poslovna zgrada u kijevskom okrugu Podilj oštećena je nakon što ju je pogodio ruski dron, dok je u okrugu Solomjanski oštećena još jedna zgrada usled pada delova oborenog drona, naveo je Kličko.

Požar je izbio i na otvorenom prostoru u blizini jedne zgrade u okrugu Solomjanski. Prema preliminarnim informacijama, dron je pogodio i stambenu zgradu od 25 spratova, pri čemu je jedna osoba povređena, dodao je Kličko.

Vitalij Kličko Foto: Shutterstock

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prethodno je upozorilo da se ruski dronovi kreću ka Kijevu, nakon čega su u gradu oglašene sirene za vazdušnu opasnost zbog pretnje od projektila i bespilotnih letelica.