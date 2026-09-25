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Ukrajinske snage su tokom noći 25. septembra navodno pogodile rusku rafineriju nafte koja se nalazi oko 1.500 kilometara od granice sa Ukrajinom, kao i fabriku elektronskih komponenti, objavili su kanali koji prate vojne aktivnosti.

Rafinerija nafte u Permu, prema navodima očevidaca koje je preneo Telegram kanal Exilenova Plus, zapalila se nakon što je bila meta napada.

Istovremeno, u gradu Uljanovsku pogođena je fabrika "Iskra", koja proizvodi elektronske komponente za komunikacionu i radio-tehnologiju, navodi isti kanal.

Eksplozije su prijavljene i u Voronježu, gde su ruske snage aktivirale protivvazdušnu odbranu. Prema navodima Exilenova Plus, u napadu je oštećena fabrika za proizvodnju sintetičke gume.

Ruski nezavisni portal Astra objavio je i da je u Lugansku pogođena i zapaljena velika prodavnica građevinskog materijala.

Ruske vlasti se za sada nisu oglasile povodom navodnih napada u tim gradovima, a "Kijev independent" navodi da informacije nije mogao odmah nezavisno da proveri.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar teritorije Rusije i na teritorijama koje kontroliše ruska vojska, nastojeći da oslabi sposobnost Moskve da nastavi rat.

Tokom noći 24. septembra ukrajinski dronovi su, prema navodima lokalnih vlasti, navodno napali skladišta nafte u Rostovskoj oblasti i Krasnodarskom kraju.

Dan ranije, 23. septembra, dronovi su pogodili područje u blizini rafinerije nafte u Ufi, glavnom gradu ruske Republike Baškortostan.

Ruski nezavisni portal Astra objavio je, pozivajući se na lokalne stanovnike, da je do napada došlo u blizini rafinerije. Ufa se nalazi oko 1.200 kilometara od ukrajinsko-ruske granice.