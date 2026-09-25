RUSIJA U PLAMENU, ODJEKUJU EKSPLOZIJE! Ukrajinci izveli snažan napad na 1.500 km od granice, pogođeni ključni stateški objekti, stižu snimci udara (VIDEO)
- Ukrajinske snage su, prema navodima, pogodile rafineriju u Permu i fabriku 'Iskra' u Uljanovsku, a prijavljeni su i požari nakon udara.
- Eksplozije su zabeležene i u Voronježu i Lugansku, dok ruske vlasti za sada nisu komentarisale napade.
Ukrajinske snage su tokom noći 25. septembra navodno pogodile rusku rafineriju nafte koja se nalazi oko 1.500 kilometara od granice sa Ukrajinom, kao i fabriku elektronskih komponenti, objavili su kanali koji prate vojne aktivnosti.
Rafinerija nafte u Permu, prema navodima očevidaca koje je preneo Telegram kanal Exilenova Plus, zapalila se nakon što je bila meta napada.
Istovremeno, u gradu Uljanovsku pogođena je fabrika "Iskra", koja proizvodi elektronske komponente za komunikacionu i radio-tehnologiju, navodi isti kanal.
Eksplozije su prijavljene i u Voronježu, gde su ruske snage aktivirale protivvazdušnu odbranu. Prema navodima Exilenova Plus, u napadu je oštećena fabrika za proizvodnju sintetičke gume.
Ruski nezavisni portal Astra objavio je i da je u Lugansku pogođena i zapaljena velika prodavnica građevinskog materijala.
Ruske vlasti se za sada nisu oglasile povodom navodnih napada u tim gradovima, a "Kijev independent" navodi da informacije nije mogao odmah nezavisno da proveri.
Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar teritorije Rusije i na teritorijama koje kontroliše ruska vojska, nastojeći da oslabi sposobnost Moskve da nastavi rat.
Tokom noći 24. septembra ukrajinski dronovi su, prema navodima lokalnih vlasti, navodno napali skladišta nafte u Rostovskoj oblasti i Krasnodarskom kraju.
Dan ranije, 23. septembra, dronovi su pogodili područje u blizini rafinerije nafte u Ufi, glavnom gradu ruske Republike Baškortostan.
Ruski nezavisni portal Astra objavio je, pozivajući se na lokalne stanovnike, da je do napada došlo u blizini rafinerije. Ufa se nalazi oko 1.200 kilometara od ukrajinsko-ruske granice.
Istovremeno, Rusija nastavlja sa smrtonosnim napadima na Kijev i druge ukrajinske gradove. U ruskom raketnom napadu na Kijev tokom noći 24. septembra poginule su dve osobe, a osam je povređeno. Oštećeni su porodilište i stambene zgrade.
(Kurir.rs/Kyiv Independent)